 Trump se muestra inflexible con TikTok: o acuerda su venta o dejará de operar

En declaraciones a la prensa, el mandatario dijo que la fecha límite del 15 de septiembre se mantiene y no habrá extensiones.

"No, no voy a extender la fecha límite, no. Es el 15 de septiembre, no habrá ninguna extensión de la fecha límite de TikTok", aseveró Trump antes de meterse en el avión presidencial para viajar al estado de Michigan, clave para las elecciones de noviembre y donde hoy dará un mitin.

"Lo de TikTok -dijo- está evolucionando, veremos qué pasa. O cierran o lo venderán. Así que, o cerraremos TikTok en este país por razones de seguridad o será vendido".

En reiteradas ocasiones, el presidente ha asegurado que TikTok supone una "amenaza" para la seguridad nacional de Estados Unidos, razón por la que impuso la fecha límite del 15 de septiembre, y está buscando forzar su venta a una empresa estadounidense como Microsoft, que ha mostrado interés por la popular red social.

TikTok, que en EE.UU. tiene más de 80 millones de usuarios, es una de las redes sociales que más ha crecido en los últimos años, donde se ha convertido en el principal entretenimiento para muchos adolescentes y un canal de marketing para importantes celebridades.

El Ministerio de Asunto Exteriores de China se opone a la venta forzada de TikTok, una operación que en su opinión viola los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

De hecho, el Gobierno chino ve la intención de vender TikTok como un capítulo más de la guerra comercial entre Pekín y Washington, que intenta contener el cada vez mayor poderío tecnológico del gigante asiático, que ya ha visto cómo la firma de telecomunicaciones Huawei ha tenido que enfrentarse a restricciones, así como la popular red social WeChat, propiedad del conglomerado digital Tencent.

