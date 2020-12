 Tres mazorcas de Honduras cuentan la historia milenaria del maíz

El análisis del ADN de tres mazorcas de Honduras que datan de hace 2.000 años indica que, aunque su cultivo para uso doméstico se inició en México hace unos nueve milenios, el proceso se trasladó a América Central y del Sur, donde se completó la selección genética del grano, según un artículo que publica este lunes la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).