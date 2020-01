 SpaceX cancela por tercera vez el envío de 60 satélites Starlink al espacio

El lanzamiento del cohete Falcon 9 estaba programado para las 9.49 (14.49 GTM) desde Cabo Cañaveral (Florida), pero rachas de fuertes vientos a gran altura impidieron que se produjera, según confirmó la empresa aeroespacial.

Horas antes del lanzamiento SpaceX anunció que existía un 50 % de posibilidades de posponer el despegue debido a las predicciones climáticas de esta mañana de lunes que se presentaba muy nublada.

Weather is 50% favorable for tomorrow’s launch of 60 Starlink satellites at 9:49 a.m. EST, 14:49 UTC. Webcast will go live ~15 minutes before liftoff → https://t.co/gtC39uBC7z pic.twitter.com/6ajTQ2znOi

— SpaceX (@SpaceX) 26 de enero de 2020