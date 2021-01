 Signal vs Telegram vs WhatsApp: Conoce cuál cuida más tu privacidad

Destaca sobre todo la ingente cantidad de datos que vincula WhatsApp a tu cuenta de usuario. En parte, porque la aplicación implementa sistemas como el de pago, y porque quiere saber qué tipo de errores y experiencia está teniendo cada usuario. Pero esto perjudica a tu privacidad, ya que hace que Facebook tenga muchos más datos sobre ti en sus servidores.

Por otro lado, está Telegram como un punto intermedio. Esta aplicación recuerda el nombre que te has puesto, tus contactos, tu teléfono y tu identificador como usuario. Estos son datos muy esenciales que sirve para que cuando inicies sesión en otro dispositivo, sea más fácil identificarte y Telegram pueda guardar tu propia lista de contactos, por si entras desde el PC u otro móvil sin contactos, que no pierdas los que tienes.

En este sentido, se nota que la obsesión de Signal está en la privacidad, ya que sólo recopila tu número de teléfono para poder identificarte como usuario. Esto puede repercutir en algunas incomodidades si vas a cambiando de dispositivo, pero si buscas una aplicación que cuide tu privacidad, esta es casi insuperable.

Otros aspectos importantes

Si buscas privacidad, Signal es una mejor aplicación en comparación con Telegram y WhatsApp, de esto no hay ninguna duda. Como Telegram, al no pertenecer a una grande empresa como Facebook igual que le pasa a WhatsApp, con Signal no vas a tener que aceptar los términos y condiciones de un gigante de Internet, ni preocuparte por si este miente a la hora de decir que no cruzará tus datos personales.

Sin embargo, también debes tener en cuenta que vas a tener que sacrificar algunos aspectos que hacen de aplicaciones como WhatsApp y Telegram unas alternativas muy competitivas. Son aspectos que van más allá de la privacidad, y que hacen que muchos usuarios todavía sean reticentes a cambiar de una u otra aplicación.

Por ejemplo, WhatsApp es la aplicación que tiene todo el mundo. Esto es así, para bien o para mal, por lo que se ha convertido en una app que es casi esencial tener instalada en algún dispositivo para poder comunicarte con otras personas. No es necesario que sea en un móvil donde tengas la SIM, por lo que puedes tenerlo en uno secundario, pero el que todo el mundo esté dentro es lo que arrastra a muchos a no poder dejarla.

Telegram tiene la capacidad de poder hacer de nube personal, ya que facilita el poder enviarte mensajes a ti mismo y compartir archivos contigo. Esto hace que se convierta en una suerte de Google Drive muy útil, lo que unido a que tampoco se excede en los datos que recopila sobre ti la convierten en una app muy atractiva. Lo malo, es que pese a tener un creciente número de usuarios, no es esa app que todo el mundo tiene y con la que contactar con tu abuela o el taller del coche.

Esto quiere decir que sí, Signal es la aplicación de mensajería con un cierto número de usuarios más segura que puedes encontrar, pero muy pocos de tus contactos van a estar dentro de ella. Esto quiere decir que aunque la instales, tendrás que convencer al resto de personas con las que hablas de que se pase también... o tener instalada otra app de mensajería adicional.

xataka

YS