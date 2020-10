 Se observan destellos de luz en forma de "duendes" o "elfos" en la atmósfera de Júpiter

Los destellos, conocidos formalmente como eventos luminosos transitorios (TLE, por sus siglas en inglés), son "brillantes, impredecibles y extremadamente breves". El descubrimiento se logró gracias a los datos proporcionados por el espectrógrafo ultravioleta (UVS, por sus siglas en inglés) de la sonda Juno, cuyas primeras señales al respecto arrojó en verano de 2019, según un comunicado de la agencia espacial.

"El UVS fue diseñado para caracterizar las hermosas luces del norte y del sur de Júpiter", señaló el autor principal de la investigación, Rohini Giles. Sin embargo, el experto explicó que las imágenes no solo mostraban la aurora del planeta, "sino también un destello brillante de luz ultravioleta en la esquina donde no se suponía que debía estar".

De este modo, el equipo de astrónomos concluyó que la nave espacial "pudo haber detectado un TLE en Júpiter". Los especialistas también se refieren a estos destellos como "duendes" o "elfos", al compararlos con los traviesos personajes del folclore inglés.

Elves and sprites on Jupiter? It’s not those mythical creatures, but rather brief flashes of light in the gas giant’s upper atmosphere. Data from our #JunoMission indicate these transient luminous events could happen high above Jupiter’s water cloud layer. https://t.co/EXvNbnUc9d pic.twitter.com/sCw8XdAVGM

— NASA JPL (@NASAJPL) October 27, 2020