 ¿Qué pasa con en las redes por los cambios en políticas de WhatsApp?

En los primeros días del 2021, usuarios de WhatsApp comenzaron a recibir una notificación con los cambios que a partir del próximo 8 de febrero tendrán los términos de servicio y políticas de seguridad.

Estos cambios han generado múltiples críticas y gran polémica en las redes sociales y serios cuestionamientos sobre la cantidad de datos que recopila dicha aplicación, así como un éxodo de usuarios que comenzaron a utilizar preferentemente otras alternativas, como Telegram o Signal.

Esto ha traído como consecuencia que WhatsApp emitiera un comunicado para aclarar la situación. "Queremos abordar algunos rumores y ser 100% claros: seguimos protegiendo sus mensajes privados con cifrado de extremo a extremo. La actualización de nuestra política de privacidad no afecta la privacidad de sus mensajes con amigos o familiares", publicó la red social en Twitter.

Finalizó recomendando obtener más información sobre cómo Whatsapp protege la privacidad y lo que NO comparten con Facebook.

Our privacy policy update does not affect the privacy of your messages with friends or family. Learn more about how we protect your privacy as well as what we do NOT share with Facebook here: https://t.co/VzAnxFR7NQ

— WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021