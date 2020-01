 Ola de frío en Florida provoca el cierre de parques y una "lluvia de iguanas"

"Esto no es algo que normalmente predecimos, pero no se sorprendan si ven iguanas cayendo de los árboles esta noche conforme las temperaturas caen a los 30 y 40 grados Fahrenheit (-1 y 4 grados centígrados)", indicó el Servicio Nacional de Meteorología en su cuenta de Twitter.

Las iguanas son animales de sangre fría, y suelen volverse prácticamente inmóviles conforme las temperaturas bajan de los 40 grados Fahrenheit, lo que provoca que se caigan de los árboles, pero no significa que estén muertas.

Estos reptiles no son los únicos animales que se ven afectados por las bajas temperaturas, ya que de los 606 manatíes que murieron en 2019 en Florida, 60 lo hicieron por "estrés por frío", aunque la mayor causa de muerte estos animales son los choques con embarcaciones (137).

Los servicios meteorológicos ya advirtieron este martes de la bajada de temperatura que se registró en algunos estados, pero este miércoles las mínimas han seguido bajando, y en lugares como en Tampa la población amaneció con las temperaturas más bajas de los últimos dos años.

Condados como Citrus, Hernando y Pasco se encuentran bajo peligro por frío hasta las nueve de la mañana, una situación similar que se ha repetido en diferentes zonas del estado de Florida.

En Orlando, los parques acuáticos Volcano Bay, de Universal, Aquatica Orlando y Blizzard Beach, de Disney, cerraron por culpa de esta ola de frío, según anunciaron en sus respectivas redes sociales, aunque por el momento el resto abrió con normalidad.

En ciudades como Miami, acostumbradas a temperaturas mucho más cálidas, la población se ha visto obligada a sacar la ropa de invierno del armario, y muchos se han calzado botas, guantes y gorros para combatir las inclemencias del clima.

Las calles amanecían desiertas, mientras que los más pequeños se afanaban en llegar lo más rápido posible al autobús escolar o aguardaban al calor del hogar para evitar pasar el mínimo tiempo en la calle.

Esta imagen poco habitual de la ciudad se contrapone con las típicas temperaturas caribeñas que permiten a los miamenses, y a muchas otras personas de Florida, vivir todo el año en sandalias, bermudas y camiseta.

Muchos usuarios de Twitter publicaron al respecto y se hicieron eco de la bajada de temperaturas, y algunos se alegraron de que por fin hiciera algo de frío en Florida.

"Por fin hace el frío suficiente en Florida para poder usar mi ropa de invierno", publicó el usuario Candleshoe en su cuenta de Twitter.

Otros como Baccwooddee el tiempo les cogió por sorpresa y preferirían que hubiese unas temperaturas algo más cálidas, y parecen preocupados por si alguna de estas "iguanas congeladas" se le cae en la cabeza.

"No puedo quedarme en Florida, hace frío y ha comenzado a llover iguanas", indicó en una publicación de esta misma red social.

Las autoridades del condado de Broward (al norte de Miami) también emitieron un aviso por la bajada de las temperaturas, y refugios como el del Ejército de Salvación abrieron las puertas para las familias sin hogar.

Los trabajadores de esta organización, que se encuentra en una región con más de un millón de habitantes, esperan acoger durante esta ola de frío a cien personas más de las que acostumbran. EFE

Iguana know what this little is dreaming of — probably Hawaii (No iguanas were harmed in the making of this clip) Just chillin’ #FallingIguanas @OfficialJoelF pic.twitter.com/bqFzLMSYZO — Daniel Cohen (@DCohenNEWS) January 22, 2020

Iguanas dropping like flies at Arch Creek Park in North Miami @OfficialJoelF. Currently 47 degrees. pic.twitter.com/bntcnMH4x7 — VC (@MannyC_1896) January 22, 2020

When it gets cold in #NewEngland we watch out for falling snow and ice. When it gets cold in South #Florida they watch out for falling iguanas! They look dead, but these heat-loving lizards go into a dormant state and stiffen up, which has them literally falling from the trees! pic.twitter.com/n6sWlcbncZ — Kris Anderson (@KrisAndersonTV) January 22, 2020

IGUANAS officially fell... as did the temp in Miami. Down to 40 now, wind chill 33. Coldest temp in more than 9 years... don’t worry, 80 is back Friday. :@WPLGLocal10 h/t @SamWnek pic.twitter.com/DCNYLPGKyZ — Ginger Zee (@Ginger_Zee) January 22, 2020

EA