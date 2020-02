 NASA: Marte está geológicamente activo

El portal muyinteresante

Los datos del módulo de aterrizaje Mars InSight de la NASA, que aterrizó en la región de Elysium Planitia de Marte el 26 de noviembre de 2018 (y con un presupuesto de 850 millones de dólares), ha detectado cientos de terremotos marcianos en apenas 10 meses, algunos (unos 20 eventos) de magnitudes nada despreciables como 3 o 4 en la escala de Richter (como el que se produjo en La Rioja hace unos días).

¿Por qué es importante el descubrimiento?

No es que los científicos se hayan sorprendido de que Marte sea sísmicamente activo: el objetivo principal de la misión InSight, después de todo, era colocar un sismómetro en Marte y explorar las profundidades del planeta gracias a las vibraciones. Pero hasta que InSight no empezó a detectar estos terremotos, no había pruebas de que existieran: solo contábamos con la teoría. Ahora podemos decir que tenemos pruebas de que Marte está “vivo”.

"Estamos utilizando la geofísica para explorar el interior profundo de Marte. Por primera vez, hemos establecido que Marte es un planeta sísmicamente activo", dijo Bruce Banerdt, del NASA’s Jet Propulsion Laboratory (JPL).

Aún habiéndose detectado hasta terremotos de magnitud 3 o 4, si estuviéramos en Marte, no los habríamos notado, quizá un pequeño movimiento, básicamente porque los eventos en Marte ocurren mucho más profundamente bajo la superficie que en la Tierra. Pese a todo, confirmar que Marte es sísmicamente activo es emocionante.

Eso sí, es mucho menos activo que la Tierra (que se considera un planeta de alta actividad sísmica) pero más que la Luna (que se considera sísmicamente de nivel bajo). Estaría en algún lugar entre ambos.

Marte no tiene placas tectónicas

La mayoría de los terremotos de la Tierra están asociados con las placas, pero en Marte, no tiene, la mayoría de estos temblores probablemente se deban al enfriamiento lento del interior del planeta. "A medida que el planeta se enfría, se contrae y las capas externas frágiles se fracturan", aclara Banerdt.

Los análisis de las mediciones de estos terremotos marcianos y transporte de calor permitirán al equipo de la misión construir un mapa 3D detallado del interior de Marte, según ha explicado la NASA. Además, los científicos de InSight están utilizando señales de radio emitidas desde el módulo de aterrizaje para rastrear cuánto se tambalea Marte en su eje con el tiempo. Esta información ayudará a determinar cómo de grande y denso es el núcleo del planeta.

En conjunto, los resultados se suman a la evidencia existente que sugiere que Marte fue una vez un lugar muy diferente. Mientras tanto, InSight continúa monitoreando terremotos marcianos. "Ahora tenemos 450 en nuestro catálogo", comenta Banerdt. Esto es solo el comienzo de los datos y secretos que InSight puede revelar sobre el planeta rojo.

Informe21/LJ