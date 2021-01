 Los científicos están divididos sobre estrategias de vacunación

Pero los datos sobre el impacto de tales medidas son escasos y los científicos están divididos sobre si valen la pena los riesgos, de acuerdo a lo que informa Nature.

“Podría estar bien”, dice el virólogo Dan Barouch de la Facultad de Medicina de Harvard en Boston, Massachusetts. “Pero debemos ceñirnos a lo que se ha demostrado que funciona, porque queremos que funcione. No queremos ser creativos para obtener un beneficio poco claro y luego tener un problema inesperado ".

El 30 de diciembre, el Reino Unido anunció que permitiría administrar dosis de dos vacunas contra el coronavirus con un intervalo de hasta 12 semanas, aunque, en los ensayos clínicos, las dos dosis de la vacuna fabricadas por Pfizer de la ciudad de Nueva York y BioNTech de Mainz, Alemania, se les dio a los participantes con un intervalo de tres semanas. Al retrasar el segundo golpe, el gobierno espera liberar dosis para inocular a más personas con su primer golpe durante el aumento actual.

Se han discutido cambios similares en otros países, incluido Estados Unidos. La política actual de EE. UU. Es mantener dosis de la vacuna en reserva para garantizar a los destinatarios una segunda inyección, pero el equipo de transición del presidente electo Joseph Biden está considerando poner fin a eso. Y Moncef Slaoui, jefe del esfuerzo de vacunación contra el coronavirus Operation Warp Speed ​​del país, ha sugerido que una vacuna, desarrollada por Moderna de Cambridge, Massachusetts, y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE. UU. En Bethesda, Maryland, podría administrarse a la mitad. la dosis utilizada en su ensayo clínico más grande.

"Todas estas son preguntas razonables para considerar y evaluar en los ensayos clínicos", dijo Stephen Hahn, jefe de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA), en un comunicado publicado el 4 de enero. "Sin embargo, en este momento, sugerir cambios en las dosis o los programas de estas vacunas autorizados por la FDA es prematuro y no se basa sólidamente en la evidencia disponible".

El 8 de enero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó esperar no más de seis semanas entre la primera y la segunda dosis de la vacuna Pfizer. "Eso no significa que sea una crítica de lo que está haciendo el Reino Unido o cualquier otro país", dice Alejandro Cravioto, presidente del Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización de la OMS. "Se basa simplemente en la evidencia que tenemos".

Impulsores retardados

Muchas vacunas consisten en múltiples inyecciones, la primera en desencadenar una respuesta inmune inicial a ciertas proteínas producidas por un virus o bacteria, y luego inyecciones de refuerzo que activan las células de memoria del sistema inmunológico. Por lo general, se necesitan semanas para que se generen estas células de memoria. Con el tiempo, el sistema inmunológico también amplía su respuesta, desarrollando células de memoria capaces de responder no solo a proteínas específicas, sino también a algunas variantes de ellas. Esto significa que una vacuna de refuerzo posterior a veces es más efectiva, dice la inmunóloga Akiko Iwasaki de la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut: "Hablando inmunológicamente, incluso puede ayudar retrasar un poco".

Esto podría ser especialmente cierto para las vacunas que usan virus inofensivos para transportar el código genético de las proteínas del coronavirus a las células, dice Hildegund Ertl, inmunóloga del instituto Wistar en Filadelfia, Pensilvania. Las células leen el código y producen la proteína del coronavirus, lo que desencadena respuestas inmunitarias contra ella. Pero el sistema inmunológico también podría generar anticuerpos contra el virus vector inofensivo. Si el refuerzo se administra mientras los niveles de esos anticuerpos permanecen altos, el vector podría neutralizarse antes de que tenga la oportunidad de entregar su carga.

Este tipo de vacuna también puede hacer que las células expresen la proteína del coronavirus durante semanas después de la vacunación. Una dosis de refuerzo administrada demasiado pronto podría llegar mientras la respuesta inicial del sistema inmunológico aún está activa y las células de memoria aún no están establecidas. “Hasta que tenga memoria, su vacuna de refuerzo no le está haciendo ningún bien”, dice Ertl.

Las vacunas que utilizan vectores virales incluyen Sputnik V, de Rusia, y la vacuna desarrollada por AstraZeneca de Cambridge, Reino Unido, y la Universidad de Oxford, Reino Unido. Los grandes ensayos clínicos de la vacuna AstraZeneca, que ha sido autorizada en el Reino Unido e India, entre otros países, esperaron entre uno y tres meses antes de administrar la vacuna de refuerzo, y los datos sugieren que los intervalos más largos mejoraron los resultados, dice Ertl. "Estoy encantada de que el Reino Unido vaya a esperar más", dice.

Miedos de resistencia

Pero Ertl y otros dicen que está menos claro cómo un intervalo más largo podría cambiar la efectividad de las vacunas de ARN como las fabricadas por Pfizer y Moderna. Estas vacunas no dependen de los virus para transportar material genético a las células, y hacen que las células produzcan la proteína del coronavirus solo durante unos días después de la vacunación. Los datos de los ensayos clínicos sugieren que los receptores obtienen una protección significativa de la primera dosis de estas vacunas, pero la mayoría de los participantes del estudio recibieron su segunda inyección dentro de un mes, y se sabe poco sobre la duración de la respuesta inmune en los pocos que no recibieron una segunda dosis.

Algunos investigadores también están preocupados por el impacto del intervalo de dosificación más largo en el propio coronavirus. El inmunólogo Florian Krammer de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai en la ciudad de Nueva York dice que las personas que reciben una sola dosis de una vacuna de ARN producen niveles relativamente bajos de anticuerpos, y teme que esto pueda fomentar la aparición de variantes virales resistentes. a las vacunas.

No está claro qué tan alto es el riesgo de eso. El SARS-CoV-2 muta más lentamente que el virus de la influenza, por ejemplo, que cambia tan rápidamente que se necesitan nuevas vacunas cada temporada de influenza. "Pero en este punto, no me arriesgaría", dice Krammer. "Si un país hace esa apuesta y está mal, eso tiene consecuencias para todas las vacunas".

