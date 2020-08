 Las teorías de la conspiración más famosas de la historia

El éxito de las teorías de la conspiración reside en que son simples: responden a pocas variables, con un enemigo claro e identificable y tienen una explicación muy sencilla y, a menudo, lógica. Esta locuacidad hace que muchas de las teorías que vamos a presentar a continuación hayan tenido miles de adeptos en todo el mundo, y aún hoy continúan pareciendo creíbles para muchas personas.

Pero la navaja de Ockham (que decía que la explicación más sencilla es la más probable) no es una norma. Los acontecimientos históricos derivan de circunstancias múltiples y, a su vez, muy complejas, que no son fácilmente interpretables, ni siquiera para los más estudiosos de la materia. Pero hay algunos perezosos que pretenden atar unos cuantos cabos para desarrollar imaginativas tretas a las que determinados grupos de personas habrían sometido al resto de la humanidad. Un perverso fin de engañar al resto de la población que, en ocasiones, ni se explica ni parece tener sentido alguno.

Al ser humano le resulta más atractiva una idea si tiene una explicación sencilla. Con el permiso de la ciencia para usar esta expresión, la mente busca ‘atajos’ para tener que realizar el menor esfuerzo posible, con el objetivo de conservar energía. Conscientes de ello, inteligentes campañas de propaganda han movido ideologías que han atrapado a grupos de personas a lo largo y ancho del mundo. De hecho, los movimientos totalitarios, como el fascismo, poseen características comunes con las teorías de la conspiración: un pueblo unido que es víctima de un enemigo común ajeno, culpable de todos los males que padecen. Ejemplos de este tipo de conspiraciones serían los iluminati, el terraplanismo o los antivacunas.

En otras ocasiones, se producen teorías conspirativas a pequeña escala asociadas a personajes o acontecimientos determinados que tuvieron gran relevancia, y cuya fama crea la suficiente fascinación como para poner en marcha la maquinaria de la inventiva. Ejemplos de ello son Hitler o la llegada del primer hombre a la Luna. Sobra decir que todas ellas son falsas: a continuación repasamos algunas de las teorías de la conspiración más famosas de la historia.

Anastasia Romanov sigue viva

Desde finales del siglo XIX se vino gestando una profunda crisis social en el Imperio Ruso. Las clases bajas y la burguesía se revelaron contra los zares en un proceso que culminó en la Revolución rusa de 1917, y que aprovecharon los bolcheviques para imponer un régimen comunista totalitario. La familia Romanov, encabezada por el zar Nicolás II, fue asesinada el 17 de julio de 1918 al completo: Nicolás, la reina Alejandra, y sus hijos Olga, Tatiana, María, Anastasia y Alekséi.

No obstante, hubo rumores de que un miembro de la familia habría sobrevivido: Anastasia. Esta creencia estuvo alimentada por la supuesta existencia de varios informes de la policía bolchevique que hablaban de “registros en trenes y casas en busca de Anastasia Románova”. Pero no se conservan dichos informes, con lo que se considera que esto no es más que una leyenda. Aprovechándose de este rumor, muchas mujeres se hicieron pasar por la supuesta hija perdida del zar a lo largo del siglo XX, la más famosa de ellas, llamada Anna Anderson.

