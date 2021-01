 La Inteligencia artificial acelerada por la luz

La inteligencia artificial (IA) está transformando varios campos, como el diagnóstico clínico, la conducción autónoma y la traducción del habla. Sin embargo, el volumen de datos en rápido aumento en la sociedad moderna plantea grandes desafíos para el hardware informático electrónico utilizado en la IA, en términos de velocidad de cálculo y consumo de energía.

Estos problemas se han convertido en un importante cuello de botella para la IA. Escritores en Nature, Xu y Feldmann informaron sobre procesadores fotónicos que aceleran el procesamiento de IA al aprovechar las propiedades distintivas de la luz. Estas demostraciones podrían inspirar un renacimiento de la computación óptica.

Con el auge de la IA, los enfoques de la informática electrónica convencional están alcanzando gradualmente sus límites de rendimiento y se están quedando atrás del rápido crecimiento de los datos disponibles para su procesamiento. Entre los diversos tipos de IA, las redes neuronales artificiales se utilizan ampliamente para tareas de IA debido a su excelente rendimiento. Estas redes realizan operaciones matemáticas complejas utilizando muchas capas de neuronas artificiales interconectadas. La operación fundamental que utiliza la mayoría de los recursos computacionales se llama multiplicación matriz-vector.

Xu y sus colegas utilizaron una configuración para producir un procesador fotónico integrado versátil. Este dispositivo realiza un tipo de multiplicación de matriz-vector conocido como convolución para aplicaciones de procesamiento de imágenes. Los autores implementaron un método ingenioso para realizar la convolución. Primero utilizaron la dispersión cromática, en la que la velocidad de la luz transmitida depende de su longitud de onda, para producir diferentes retrasos de tiempo para las señales ópticas multiplexadas por longitud de onda. Luego combinaron estas señales a lo largo de la dimensión asociada con la longitud de onda de la luz.

Aprovechando al máximo la amplia gama de longitudes de onda de los fotones, Xu et al. logró computación intrínsecamente paralela para diferentes operaciones de convolución. La velocidad de la computación óptica superó los diez billones de operaciones por segundo utilizando un solo núcleo de procesamiento y estaba limitada solo por el rendimiento de los datos. Otra característica bienvenida de este trabajo es que los autores identifican el punto de entrada de su procesador de convolución fotónica en aplicaciones prácticas. En particular, sugieren que el procesador podría usarse en un marco híbrido óptico-electrónico, como para cálculos in situ durante las comunicaciones por fibra óptica.

Feldmann y sus colegas hicieron de forma independiente un procesador fotónico integrado que realiza una convolución que involucra señales ópticas que abarcan dos dimensiones. El dispositivo utiliza peines de frecuencia óptica en una arquitectura informática "en memoria" que se basa en un material de cambio de fase (un material que puede cambiar entre una fase amorfa y una fase cristalina). Los autores paralelizaron completamente los datos de entrada a través de la multiplexación de longitud de onda y llevaron a cabo una multiplicación de matriz-vector analógica utilizando una matriz de celdas integradas del material de cambio de fase.

