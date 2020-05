 La increíble foto de un pez espada bebé de apenas el tamaño de una uña

Sorprende que un ejemplar de un pez espada que puede superar los 500 kilos de peso y alcanzar los tres metros de longitud, nazca con apenas el tamaño de una uña.

A baby swordfish, this fish can grow to 39 inches in length within a year - Photograph by Juan C. Levesque pic.twitter.com/wmmxKVYk1o

— John Evans (@Distinctboxes) September 20, 2018