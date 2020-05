 La argentina Silvia Gold es premiada por su labor en pro de la salud y la ciencia

Cofundadora junto a su esposo, el psiquiatra Hugo Sigman, del Grupo Insud, enfocado en la industria farmacéutica pero también en los agronegocios, la cultura, la naturaleza y la energía, Gold ha dedicado sus cuatro décadas de andadura profesional a la gran pasión de su vida: la ciencia y la salud pública.

En la nueva edición en Argentina de su premio "Entrepreneur Of The Year", EY, firma global de servicios profesionales, galardonó a la doctora en bioquímica por su prolífica carrera, aunque por el momento no podrá realizarse el acto de entrega en forma presencial, debido a las restricciones de la pandemia del coronavirus.

"Es un honor para mí este reconocimiento porque representa una validación al recorrido vital y empresarial", expresó Gold al conocer el premio.

Ya en declaraciones a Efe, la empresaria destacó cómo a lo largo de estos años se propuso mejorar la calidad de vida de la gente y aportar al mundo desde la salud y la ciencia: "Y no lo haces por los premios, tampoco por el dinero... siempre lo haces por construir con calidad", señaló.

Este galardón y el resto de categorías fueron elegidos por el jurado del "Entrepreneur Of the Year", que conforman emprendedores, empresarios y ejecutivos de alto nivel.

Más de cuatro décadas de trayectoria

El recorrido empresarial de Gold, proveniente de una familia vinculada a la ciencia y la industria farmacéutica, comenzó a finales de la década de 1970, cuando durante su exilio en Barcelona (España), ciudad a la que llegó luego de que estallara en su país la última dictadura (1976-1983), fundó junto Sigman su primera compañía.

Un grupo empresarial que hoy está presente en más de 40 países.

A esto se suma que desde hace más de dos décadas preside la Fundación Mundo Sano, que sin ánimo de lucro trabaja por reducir el impacto causado por las enfermedades desatendidas -muchas de ellas parasitarias, que afectan a las poblaciones que viven en la pobreza y con problemas de acceso a la salud-, con operaciones en terreno en puntos estratégicos de Argentina, España y Etiopía.

Su modelo de gestión está enfocado en la prevención y el control, mediante el que desarrolla proyectos de investigación en el campo y en el laboratorio, con equipos de profesionales en biología, medicina y ciencias sociales y con la colaboración de expertos nacionales e internacionales.

"Si nosotros hacemos un trabajo en un lugar, se beneficia una comunidad. Si generamos un trabajo de calidad científica, generamos un conocimiento y eso traslada otro impacto. Y eso puede pasar en el caso óptimo a ser una recomendación de la Organización Mundial de la Salud", explica.

Gold recalca que uno de los pilares de la fundación es la cooperación público privada, ya sea con la academia o con autoridades gubernamentales: "la buena relación entre la sociedad y el Estado es la solución", sentencia.

Uno de los mayores hitos de Mundo Sano fue, en 2012, liderar un consorcio público-privado para producir benznidazol en Argentina, uno de los dos medicamentos existentes para el tratamiento de la enfermedad de Chagas. Y en 2018 se convirtió en el primer fármaco contra ese mal en ser aprobado por Estados Unidos.

Por su trabajo con la fundación, Gold, que en mayo de 2019 recibió la Medalla de Oro de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, en España, también es miembro de la alianza global Uniting to Combat, cuyo fin es erradicar esas enfermedades, e integra la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica de Argentina.

Los desafíos del coronavirus

La aparición del coronavirus abre nuevos desafíos al mundo y también al equipo de Gold, que ya desarrolla dos proyectos orientados a disminuir la carga viral de la enfermedad y participa como socio en un proyecto de vacuna chino.

Por un lado, la bioquímica subraya la labor que vienen realizando desde hace una década con un antiparasitario que se llama Ivermectina, muy utilizado para algunas enfermedades parasitarias.

Pero también puede ser efectivo para el tratamiento en estadíos tempranos de coronavirus, para lo que ya se inician los ensayos.

"Nos sentimos muy confiados. El proyecto lo presentamos ya al Ministerio de Ciencia (que lo eligió junto a otras 63 propuestas). Tenemos mucha ilusión. Se empieza en Buenos Aires y en España en los próximos días y lo vamos a hacer en Estados Unidos", agregó.

El segundo proyecto está relacionado con el suero contra la toxina que produce la bacteria que desarrolla el Síndrome Urémico Hemolítico, y también se está ensayando para aplicar en el COVID-19.

"Esperamos produzca anticuerpos a caballos. En estos sueros equinos se obtienen los anticuerpos y esto con un proceso se convierte en un suero administrado en humanos", explicó Gold, aunque recalcó que aún faltan muchas etapas para poder tener el resultado. EFE

