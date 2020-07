 Google enaltece la labor de una astrofísica con su doodle

En el doodle que se ve al ingresar al buscador de Google se puede apreciar el perfil de una mujer que mira un cielo estrellado. De esta manera, el gigante informático le rinde homenaje a la astrofísica turca Dilhan Eryurt, quien realizó importantes contribuciones a la investigación científica sobre la formación y evolución del Sol, así como en relación a otras estrellas de secuencia principal.

Apasionada por la astronomía, se dedicó a estudiar la disciplina en la Universidad de Estambul. Era el primer paso de una destacada carrera que la llevaría a realizar grandes hallazgos que le valieron importantes distinciones.

Tras graduarse de la universidad, en 1946, Eryurt trabajó como asistente y luego abrió un Departamento de Astronomía en la Universidad de Ankara. Continuó sus estudios de posgrado en la Universidad de Michigan por un tiempo, y en 1953 completó su doctorado en el Departamento de Astrofísica de la Universidad de Ankara, donde se convirtió en profesora asociada.

Eryurt se siguió especializando y en 1959 fue a Canadá por dos años con una beca de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Luego fue a los Estados Unidos: trabajó para la Universidad de Indiana y en la identificación de modelos estelares en el Observatorio Goethe Link, junto con Marshall Wrubel.

Su disciplina y su incansable espíritu dedicado la investigación la llevaron a trabajar en el Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, donde colaboró con Alastair Cameron en la investigación sobre la evolución solar. Durante este período, fue la única mujer astrónoma en esa institución.

El trabajo de Eryurt fue muy importante para entender cosas que hasta ese entonces no se conocían sobre el Sol. En este sentido, se develó que el Sol era mucho más brillante y cálido en el pasado y que estas características disminuyeron con el paso del tiempo.

Sus hallazgos fueron muy importantes para desempeñar nuevas investigaciones científicas vinculadas al espacio. Sus aportes le sirvieron a la NASA para entender el impacto de sol en la Luna, algo que resultó vital a la hora de planificar la misión Apolo 11 y la exploración lunar. En este sentido, cabe mencionar que su trabajo le valió, en 1969, el Premio al Logro Apolo (Apollo Achievement Award)

Después de completar su estudio de dos años en el Instituto Goddard, Eryurt continuó trabajando en el instituto como investigadora principal. El instituto la envió a la Universidad de California para trabajar en un estudio sobre la formación y el desarrollo de estrellas de secuencia principal.

Con Información de :Infobae

Informe21/LJ

Today’s #GoogleDoodle celebrates a in the field of astronomy: Turkish astrophysicist Dr. Dilhan Eryurt.



The first Turkish woman to work as a scientist at NASA, Dr. Eryurt's research led to an unexpected discovery about the solar system



→ https://t.co/DR8aulKXd7 pic.twitter.com/QX3yUUUmn5

— Google Doodles (@GoogleDoodles) July 20, 2020