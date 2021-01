 Google da la bienvenida al 2021 con este Doodle

Un Doodle de Google es una alteración temporal del logotipo en la página principal de Google que pretende celebrar fiestas, eventos, logros o personas. Cuando entras al buscador aparece un doodle, que este 1 de enero está representado con el logo de Google envuelto en una serie de bobillos de colores y una casa de un cucú de madera con la leyenda escrita 2021.

Este Doodle con movimiento tiene un pajarito que sale de la casita anunciando y celebrando la llegada del nuevo año.

The time has come to welcome the new

The clock strikes midnight & out comes the cuckoo!

"All the best for the new year,"

the cuckoo bird chirps for all to hear!



Happy New Year's Day #GoogleDoodle → https://t.co/3y5bACMTTe pic.twitter.com/AoMfFuqURq

— Google Doodles (@GoogleDoodles) January 1, 2021