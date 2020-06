 Este fondo de pantalla puede hacer colapsar su teléfono Android (Videos)

El problema fue descubierto por el filtrador chino conocido por su nombre de perfil en Twitter Ice Universe y confirmado en los comentarios por numerosos usuarios que, vencidos por la curiosidad, lo comprobaron en sus propios celulares.

WARNING

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL

— Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020