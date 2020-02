 Elon Musk sobre su canción en Souncloud: Lo pondré en mi currículum

El emprendedor Elon Musk compartió a través de una captura de pantalla su gran logro. En la imagen se observa que su canción ocupa el octavo puesto en el ránking de las 50 más escuchadas en todo el mundo en Soundcloud.

"Lo pondré en mi LinkedIn", expresó el director general de SpaceX, de Tesla Motors y presidente de SolarCity en otro tuit, comentando la posibilidad de incluir ese logro en su resumen curricular.

Putting that on my LinkedIn for sure

— Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2020