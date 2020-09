 El robot más grande del mundo da sus primeros pasos (Video)

Si bien aún no está listo, el androide ya puede cumplir con 24 grados de libertad de movimiento, además de otras funciones como caminar, arrodillarse, levantar sus brazos, saludar, girar la cabeza y hacer gestos con las manos, entre otras cosas.

Las primeras pruebas de movimiento fueron realizadas en el mismo lugar donde el robot empezó a construirse en enero de este año, en el Gundam Factory, en el puerto de Yokohama. Este fue construido principalmente con aluminio, pesa 25 toneladas, mide en total casi 20 metros de altura, mientras que las manos llegan a medir casi 2 metros.

Life-sized Gundam in Yokohama is now in testing mode.pic.twitter.com/51HVoraPb7

— Catsuka (@catsuka) September 21, 2020