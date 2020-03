 ¿El modo oscuro tiene realmente beneficios para nuestros ojos?

WhatsApp, Twitter y Facebook son algunas de las aplicaciones que tienen disponible el modo oscuro. Esta modalidad ofrece un fondo de pantalla con menor presencia de azules y donde las letras pasan a tener tonos amarillos y rosados.

Sus creadores afirman que esto es beneficioso por distintos motivos pero, ¿es realmente cierto?

Ahorro de batería

El modo nocturno nos ayuda a ahorrar batería, pero esto solo es válido en el caso de las pantallas OLED porque los display de este tipo son capaces de iluminar cada píxel de manera independiente. Sin embargo, esto no ocurre con los LCD. En esos casos, aunque la mitad de la pantalla se muestre en negro, esos píxeles también están iluminados y por lo tanto no se ahorra tanta batería.

Lectura de textos

Para Germán Bianchi, miembro de la Sociedad Argentina de Oftalmología, para algunas personas resulta más sencillo leer cuando se ven las letras negras sobre el fondo blanco, porque hay mayor contraste. En este caso, depende mucho la edad del usuario.

El sueño

El modo oscuro reduce la exposición a la luz azul del móvil. Por eso se suele ver como positivo este aspecto para mejorar el descanso a la noche.

Sin embargo, científicos de la Universidad de Manchester explicaron que los niveles de brillo son más importantes que los colores cuando se trata de enviar estímulos al reloj biológico. Pero que en un mismo nivel de brillo, el color azul produce mayores niveles de relajación en relación a las tonalidades amarillas y que, siendo que el modo nocturno prescinde del primero, el cuerpo no recibe la instrucción del descanso. En todo caso, que los estímulos resultan confusos.

"La luz del día es amarilla y el atardecer tiende a los azules. El amanecer y el crepúsculo son formas confiables de decirle a nuestro reloj biológico qué hora es”, comentó al respecto Tim Brown, autor principal del estudio.

Si bien las pruebas se realizaron en roedores, los investigadores creen que ese mismo efecto ocurre en los humanos. Aunque tal como bromeó Brown en declaraciones de The Guardian, no lo sabemos a ciencia cierta ya que “los ratones todavía no tienen teléfonos”.

Por su parte, Cathy Goldstein, especialista en sueño de Michigan Medicine, explicó en la revista Time que el espectro de la luz no es lo único que importa: también hay que tener en cuenta el brillo y la duración de la exposición al celular.

Además, hay investigaciones que aseguran que el uso de dispositivos electrónicos afecta el sueño independientemente de que se usen en modo oscuro o no, porque es un estímulo lumínico igual.

¿Por qué se genera la fatiga visual?

"La cantidad de luz influye sobre el diámetro de la pupila, entonces, en el modo oscuro, la pupila se mantiene en un tamaño mayor, y esto puede generar fatiga visual", explicó Bianchi.

Además, mencionó que parpadear menos de lo normal al mirar la pantalla también puede generar fatiga.

Según la Asociación Americana de Optometría, los síntomas asociados con la fatiga visual pueden incluir dolores de cabeza y visión borrosa.

Con información de América Tv

EB