 El Hubble observa una sombra en el espacio (Video)

La sombra tiene aproximadamente 200 veces la longitud de nuestro sistema solar y la luz de la estrella tarda entre 40 y 45 días en viajar hasta su borde. En términos cósmicos, HBC 672 se considera joven, ya que tiene tan solo uno o dos millones de años.

"Tienes una estrella rodeada por un disco, pero ese disco no es como los anillos de Saturno, no es plano. Es abultado. Esto significa que si la luz de la estrella va directamente hacia arriba, puede seguir porque nada la bloquea. Pero si intenta pasar a través del plano del disco, no puede salir y proyecta una sombra", explicó Klaus Pontoppidan, autor principal de la investigación y astrónomo del Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial (STScI) en Baltimore (EE.UU.).

El disco consiste de gas, polvo y roca y es demasiado pequeño y distante, lo que complica su observación incluso para Hubble. El equipo de la NASA observó el aleteo de la sombra durante 404 días y sostiene que este fenómeno podría deberse a la atracción que ejerce un planeta sobre el disco, deformándolo. El planeta podría estar incrustado en el disco, con su órbita inclinada hacia el plano de este, estiman los astrónomos, reseña rt.

Otra hipótesis de los científicos, que les parece menos probable, sugiere que en lugar de un planeta podría haber una pareja estelar de menor masa que orbita a HBC 672 fuera del plano del disco, provocando su 'oscilación' sobre el disco sombreado.

YS