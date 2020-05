 El Doodle de Google nos recuerda a "Scoville"

Este doodle, publicado en 2016, celebró el 151º aniversario del nacimiento de Wilbur Scoville. Es el sexto doodle que publica Google en este especial.

La gente conoce las cualidades de los pimientos para quemar la lengua e inducir lágrimas mucho antes de que Colón llegara a América. Antes de Wilbur Scoville, sin embargo, nadie sabía cómo medir el "calor" de un pimiento. El equipo de doodle pensó que su trabajo en este campo, y el desarrollo de su Escala de Scoville del mismo nombre, merecían algún reconocimiento", explica Google.

Experimenta en el juego si logras impedir que el nivel más alto de picante no logre detenerte. De la misma manera puedes experimentar con otros juegos publicados en fechas anteriores.

Informe21/LJ

It’s day 6 of our throwback #GoogleDoodle series...



Today, spice it up with our 2016 Doodle game celebrating pharmacist & inventor of the Scoville scale, Wilbur Scoville! #GoogleDoodle → https://t.co/FhX0mtZxBU pic.twitter.com/RNW8UhGfAN

— Google Doodles (@GoogleDoodles) May 4, 2020