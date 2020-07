 Descubren un tipo de araña que hace puertas en su madriguera

Los investigadores de acuerdo a lo que informa Actualidadrt destacan la pericia de estas arañas que, una vez finalizada la madriguera, se esconden por detrás de la puertecilla, desde donde se protegen de los peligros y acechan a sus presas. En cuanto su víctima se acercan a la trampilla, que es difícil de distinguir del espacio circundante, las arañas salen repentinamente para atacar.

En un primer momento, los científicos pensaron que la especie, denominada Cryptoforis hughesae, pertenecía a otro género de arañas de trampilla identificado en Australia en 1914. Sin embargo, el modo diferente de construir sus 'puertas' llevó a los científicos a la conclusión de que se trata de un género distinto. Además, detectaron "características en su aspecto que las diferencian de otras arañas de puerta de trampilla que habitan la zona Este de Australia", según el investigador de la Universidad de Griffith Jeremy Wilson.

Este tipo de arañas se alimentan de grillos, saltamontes, escarabajos o polillas y su veneno no es mortal para los seres humanos.

Informe21/LJ

A new group of spiders that build burrows well-hidden by camouflaged hinge-doors has been discovered in eastern Australia. #7NEWS https://t.co/uedHKh9Uot

— 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) July 8, 2020