 Dejó la universidad con 19 años y ahora gana $ 5 millones en TikTok

Hace un año, Easterling entró la Universidad Estatal de Luisiana para estudiar periodismo. En otoño, su perfil de TikTok ya atraía a un millón de seguidores y empezó a hacer publicaciones pagadas con publicidad. Cuenta que otros estudiantes la reconocían en el campus y le pedían hacerse foto con ella. "Decían mi nombre cuando entraba a clase y era bastante alucinante", comentó la joven.

En diciembre, Easterling dejó la universidad y se mudó a Los Ángeles para desarrollar su carrera mediática. Junto a otras personas famosas por su actividad en redes sociales, formó el grupo creativo Hype House, lo que le ayudó a atraer aún más atención a su perfil.

Forbes revela que dos tercios de sus ingresos provienen de campañas con la marca deportiva Reebok y de los relojes Daniel Wellington.

En julio de este año, Easterling también se convirtió en la representante global de la marca de ropa American Eagle. Además, emite un 'podcast' en Spotify junto a su madre, Sheri Nicole, llamado 'Mama Knows Best' ('Mamá sabe mejor'), y lanzará la semana que viene su propia marca de cosméticos, Item Beauty. "TikTok fue lo que me llevó a donde estoy", resumió la joven.

