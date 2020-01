 Crean ganso virtual que convertirá un caos el escritorio de quien se atreva a instalarlo

Crean un ganso virtual que convertirá en un caos el escritorio de quien se atreva a instalarlo



SEPA MÁS: https://t.co/xdL77jXfov pic.twitter.com/EOHiUFWwh0 — RT en Español (@ActualidadRT) January 31, 2020

El ave imita al ganso protagonista del popular videojuego "Untitled Goose Game" que controlado por los jugadores se dedica a molestar a los habitantes de un pueblo inglés. Pero a diferencia del original, el ganso de Cheat se controla por sí mismo y se dedica a hacer la vida imposible a sus adquiridores.

Cheat informó sobre la creación del ave molestoso a través de su cuenta de Twitter y publicó un video haciendo una muestra de qué es capaz la aplicación. En poco tiempo la publicación obtuvo más de 193.000 "me gusta".

Una vez instalado el programa, el ganso virtual se dedicará a correr por la pantalla emitiendo fuertes sonidos, arrastrar memes o dibujos animados sobre los programas, apoderarse del puntero del mouse y meterse en los videojuegos. Un internauta que probó el invento de Cheat en su propia pantalla publicó un tuit con el resultado.

"Lo dejé encendido durante 30 minutos y cuando regresé mi computadora se veía así", indicó el usuario.

I left it on for 30 minutes and when I came back my computer looked like this pic.twitter.com/g0ZmOgtOAu — Lucas Rizzotto (@_LucasRizzotto) January 29, 2020

El creador del ganso explicó que tardó solo unos días en crear la aplicación y lo hizo por pura diversión, informa The Verge.

"Soy un gran admirador de las cosas que son deliciosamente ridículas, y con suerte eso es exactamente lo que es", explica Cheat. "Es un pequeño 'asistente' de escritorio cuyo único propósito es interferir con su trabajo, y las personas responden a él", añadió. Así lo reseña la web RT

La aplicación se volvió viral en cuestión de horas y los usuarios no tardaron en compartir en las redes sociales su nueva adquisición.

"Recientemente descargué un pequeño amigo ganso" , un internauta presumió del dibujo de un ganso y señaló a que su ganso virtual lo llamó "Caldo de ave".

I recently downloaded a little goose friend from @SamNChiet! I named my new friend Fowl Broth and drew him being a bastard :) pic.twitter.com/QgSe0sfrMn — Anastacia Flare (@AnastaciaFlare) January 30, 2020

"No son muy útiles para construir cohetes" , publicó otro mostrando a dos patos corriendo dentro de un videojuego.

They're not very helpful at building rockets pic.twitter.com/2ur9cyziF1 — Phase Duskclaw (@Phase_Duskclaw) January 29, 2020

YS