 Covid-19 es asintomático en el 80% de la población

El tercer coronavirus SARS-CoV-2 denominado como enfermedad como Covid-19, está poniendo muchísimas cosas en entredicho. En primer lugar, ha revolucionado el planeta entero. No sufríamos una pandemia global desde 1918 con la mal llamada gripe española.

De acuerdo al portal Rpp en una entrevista realizada al Dr Huerta, existen tres números que todos debemos recordar y son: El 80% de la población, son asintomáticos a Covid-19 o los mismos son tan leves, que no le hacen caso que la están padeciendo. El 15% de los pacientes, van a presentar los síntomas más fuertes y son aquellos que van a buscar atención médica. Por último, existe un 5% de pacientes que van a sentir las complicaciones del virus.

Por tanto, a pesar que el 80% de la población que la padece es asintomática, no quiere decir que no sea portadora de la enfermedad. De acuerdo a los Centros para el control de las enfermedades en los Estados Unidos, la mitad de la población del mundo no presenta síntomas durante el padecimiento de la enfermedad. Mientras que para un 5% es letal.

¿Por qué esto es así?

Se trata de una de las preguntas que todo el mundo se está haciendo a lo largo de la pandemia de Covid-19, el por qué del amplio espectro en la afectación y en la gravedad con la que se presentan algunos pacientes.

Existe un gran debate sobre los factores implicados para explicar dicha situación , desde características genéticas en un receptor celular llamado 'ACE2'; hasta una mayor susceptibilidad individual al padecer patologías previas como hipertensión arterial o HTA, sarcoidosis, diabetes, obesidad, por ejemplo; o bien la importancia de la dosis o carga viral con la que se infecta el individuo.

De acuerdo a lo poco que se conoce hasta ahora, el riesgo de desarrollar cuadros potencialmente graves en aquellos pacientes de mayor edad o con pluripatología previa podría estar relacionado con una menor capacidad para desarrollar respuestas humorales eficaces (anticuerpos), permitiendo de esta manera que la respuesta inespecífica desarrollada origine un mayor daño tisular durante más tiempo.

Por tanto, se ha puesto en evidencia la importancia que reviste invertir apropiadamente en Ciencia e investigación. Y es que está más justificado el afirmar hoy más que nunca, que 'sin Ciencia no hay futuro'.

Sin investigación no lograremos una vacuna que ayude a erradicar esta enfermedad que tanto está desconcertando a la comunidad científica, y en definitiva a todos los seres humanos.

Con Información de Rpp.pe

Informe21/LJ