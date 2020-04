 Con robots y plataformas virtuales se gradúan médicos en Colombia

Con tacones, vestido elegante, maquillaje y peinado especial, Andrea Castro se sentó frente a su computador, para conectarse a la plataforma virtual Zoom. La cita que tuvo aquel viernes de abril fue quizás una de las más especiales y extrañas de su vida: se graduó como médica, pero de manera virtual.

Andrea le contó a la Voz de América que, al principio, la sensación fue de rabia, tristeza y hasta impotencia por no vivir una ceremonia, luego sintió una gran satisfacción: “Muchos lloramos, pero a pesar de la situación, sabíamos que era la decisión correcta y, estando en la ceremonia como tal, lógicamente hubo muchas emociones encontradas y eso hizo que fuera incluso más emocionante”.

Por eso, no escatimó en detalles para la ocasión, así estuviera en casa. Envió la invitación a sus familiares para que se conectaran y convocó a sus padres y su hermana, quienes se sentaron en una de las habitaciones para seguir la ceremonia, a través de Youtube, mientras hacía parte del grupo de los 117 estudiantes de último semestre de medicina, de la Universidad del Rosario de Bogotá, que se graduaron anticipadamente.

Incluso, confiesa que la celebración se hizo como un día normal. Buscar la ropa adecuada, peinar el cabello para que se viera bien en cámara, conseguir los aretes adecuados y hasta zapatos “así no se vean en la pantalla”. Al final, todo fue alegría: rompieron en llanto, se abrazaron y compartieron una cena -que pidieron a domicilio- y que disfrutaron “como si lo hubiésemos hecho fuera de casa”.

Como conoce de fotografía, hizo su propio estudio junto a su familia. ¿Y el diploma? Acomodó el archivo PDF que le envío la universidad y lo colocó sobre el diploma de su hermana.

En este grupo de nuevos médicos también se encontraba Juan Carlos Vallejo, quien le dijo a la VOA que la noticia los tomó por sorpresa: “Nunca pensamos que tuviéramos que graduarnos de forma anticipada, para ayudar en la contingencia por el COVID-19, pero al mismo tiempo representó un reto para nosotros y sabíamos que iba a ser algo histórico”.

“Sabíamos que teníamos una responsabilidad y un compromiso que cumplir y, por tal razón, decidimos asumir dicho compromiso aceptando nuestra graduación anticipada”, agrega.

Él, como Andrea, se arregló para la ocasión y después, celebró con una cena y “todo como si hubiera sido una ceremonia presencial”.

Para Maya Flores, integrante del grupo de 13 nuevos médicos de la Universidad del Magdalena, es un logro agridulce porque realmente no es la celebración que todos esperábamos al graduarnos, pero es un escalón al que llego, que me costó y eso me genera felicidad aún cuando no fueron las circunstancias esperadas”. Ahora, espera que su labor, bajo la coyuntura de la pandemia, “llegue a aportar un granito de arena a mejorar un poco esta situación.

Ceremonias históricas

Según Gustavo Quintero, decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, en los 366 años de funcionamiento del programa de medicina, nunca se había graduado de manera virtual una promoción de médicos.

Un momento histórico y extraño a la vez, cuenta: “La ceremonia fue muy linda, con toda la solemnidad que reviste la ceremonia de grado de los médicos y, en general, de todos nuestros profesionales rosaristas. Un poco extraña, tener que tomar un juramento sentado, para que la cámara lo esté viendo uno y no de pie pues son cosas que conmueven.

Estaba, cuenta él, todos muy bien presentados, de saco y corbata. Y, en la reunión, no se escatimaron ninguno de los recursos que se usan en la ceremonia presenciales. “Hubo orador invitado, toma el juramento, palabras de uno de los graduados. Hubo aplausos”, afirmó emocionado a la VOA.

“Hubo momentos de exuberancia, de conmoción, de emociones encontradas que uno no esperaría virtualmente sentirlas. Entonces, nos dimos cuenta de que la virtualidad también conmueve, que también transmite emociones (…) Yo tuve mi ojo aguado durante gran parte de la ceremonia, ni nunca esperé que me correspondiera grabar la primera promoción de médicos retratistas, a través de la plataforma Zoom”. VOA

