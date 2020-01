 Cómo identificar los sitios seguros en Internet

Hay diferentes fórmulas para garantizar la seguridad de un sitio web y muchas de estas garantías están relacionadas con el tipo de negocio al que nos refiramos.

Un buen ejemplo es el caso de los casinos online y en el sector de las apuestas en general. Teniendo en cuenta que es un sector muy rentable, son muchos los negocios que se han erigido en torno al mismo. Por desgracia, algunas de estas entidades se aprovechan de la necesidad de la gente, de tal forma que existen muchos fraudes y estafas relacionadas.

Una de las mejores fórmulas para determinar si un casino es o no de fiar consiste en investigar si tiene licencia. Puedes encontrar información sobre licencias de casino más completa en el link anterior, ya que aquí las vamos a describir de manera resumida.

Antes del año 2012, los casinos online no estaban regulados. Nos encontrábamos en un panorama alegal en el que el usuario estaba desprotegido. Si no tenía cuidado, es posible que sus datos personales y bancarios quedasen comprometidos.

A partir de esa fecha, el gobierno español decidió regularizar el mercado, y lo hizo dando licencias a ciertas entidades. Estas licencias no son fáciles de conseguir: determinan que la empresa es fiable, que cumple con unas ciertas garantías, está sujeta a ciertos compromisos, etc.

Si quieres saber si un casino online tiene licencia o no, tendrás que averiguarlo a través de la sección de aviso legal (aunque lo más habitual es que se detalle en algún punto de la web).

Dejando a un lado el sector del juego online, vamos a estudiar algunos de los criterios que nos indican si un sitio web es fiable.

Criterios para saber si podemos confiar en una página web

Estamos expuestos a muchos riesgos al navegar por Internet. Ya no solo en nuestros navegadores de escritorio, sino también en nuestros teléfonos móviles.

Ahora hasta conocemos a gente a través de Tinder, pedimos comida, y visitamos todo tipo de páginas. Es necesario seguir unas normas de seguridad para evitar problemas.

1) Funciones de seguridad de los navegadores

Los navegadores más famosos (tanto en la versión web, como en la del teléfono móvil), tienen funciones de seguridad para mejorar la protección de la red. Podemos desactivar el contenido flash (que no se considera nada seguro debido a las vulneraciones que presenta), enviar solicitudes de tipo Do Not Track, establecer restricciones de aquellos sitios web que puedan acceder a tu cámara o al micrófono, impedir cualquier descarga extraña, etc.

Si tienes Google Chrome , la forma de acceder a estas funciones es a través de Configuración > Configuración avanzada > Privacidad y seguridad.

, la forma de acceder a estas funciones es a través de Configuración > Configuración avanzada > Privacidad y seguridad. Si tienes Firefox , accederemos a estas funciones de seguridad es mediante la ruta Configuración -> Configuración avanzada.

, accederemos a estas funciones de seguridad es mediante la ruta Configuración -> Configuración avanzada. Si tu navegador predeterminado es Microsoft Edge, entonces accede a través de Opciones -> Privacidad y seguridad.

2) Uso de herramientas especiales para comprobar la seguridad de la URL

Existen algunas herramientas que nos permiten escanear una web, de tal manera que se pueda determinar si es o no maliciosa. Un buen ejemplo de ello es Google Safe Browsing.

Está diseñada según algoritmos especiales de Google que se actualizan a un ritmo continuado. Recopila una gran base de datos de páginas maliciosas.

Lo único que tendremos que hacer es copiar y pegar la dirección de la web en el recuadro correspondiente y pulsar la tecla de “Intro”.

También existen algunos antivirus que tienen dicha función.

3) Protocolo HTTPS

El protocolo HTTPS es el que se suele emplear en páginas en las que se hacen transacciones de compra/venta de artículos, aunque se puede usar en cualquier web. Su principal particularidad es cifrar las comunicaciones para evitar que cualquier atacante externo pueda acceder a información confidencial.

Para saber si la página cuenta con protocolo HTTPS lo que hay que hacer es echar un vistazo a la parte superior de la página, ya que aquí debe de haber un candado. Esto te indica que el sitio tiene un certificado digital SSL válido.

4) Revisa la política de privacidad de la web

La política de privacidad son esos largos textos que nadie se suele leer… pero que deberíamos hacerlo. Si en el texto nos encontramos con algo raro, como con algunos términos incomprensibles, es señal de que algo no marcha bien.

Estos 4 consejos son clave a la hora de determinar si un sitio es seguro en la red.