 China: Show de drones en año nuevo fue pregrabado

Hace 4 días nos estábamos maravillando con un show de drones que China armó para celebrar la llegada del año nuevo 2020. Pero parece ser que fuimos engañados de una manera vil, puesto que si bien, el show era real, este no ocurrió en vivo, era pregrabado. FayerWayer nos dice todo al respecto.

Muy bonito pero ¿por qué?

El show de drones busca en un futuro reemplazar por completo a los espectáculos de fuegos artificiales, de hecho, es una versión mucho más segura, nada contaminante y más amigable con los animales.

El problema no es que este show haya sido falso, al contrario, si se hicieron todas esas figuras con drones que vimos en el video que les mostramos ayer. El cual, si no lo has visto, aquí te lo dejamos.

China tuvo un impresionante show de drones para recibir al 2020 pic.twitter.com/3ueK7jyRIE — Miguel Bravo (@ElDetectiveMike) January 2, 2020

Todo eso que acabas de ver, es realmente un recopilación de varios eventos que se editaron en video para transmitirse en televisión nacional en China. Eso quiere decir que nada de eso ocurrió justamente en vísperas de año nuevo 2020, sino que lo hicieron para engañar a su población y al mundo al hacerles creer que este show fue así de épico y en vivo.

Fue gracias a que el equipo encargado del show habló con la BBC, que todos nos pudimos enterar de esto. Resulta que este show se grabó el 28 de Diciembre y después se editó para transmitirse como si fuera un espectáculo en vivo.

Esto lo confirman varios ciudadanos, quienes al ver esto en televisión, decidieron salir a ver el espectáculo que estaba ocurriendo en el área, pero aseguran que no lograron ver nada, pensaron que lo estaban haciendo en otro lado, pero la realidad era que no estaba ocurriendo en tiempo real.

Seguramente esto les tomó varios intentos para poderse llevar a cabo, pero aún así, es increíble saber que fueron tan lejos como para engañar a todos para quedar bien.

IR / Informe21