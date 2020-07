 Captan por primera vez otro sistema solar con dos planetas en su órbita

La foto tomada por el Telescopio Muy Grande (VLT por sus siglas en inglés) del Observatorio Europeo Austral en el desierto chileno de Atacama muestra a "una versión muy juvenil de nuestro propio sol", aseguró el director del estudio, Alexander Bohn, de la Universidad Leiden de Holanda.

El estudio publicado en Astrophysical Journal Letters revela "una instantánea de un ambiente muy similar a nuestro sistema solar, pero en una etapa mucho más temprana de su evolución".

El científico dijo que se sentía "extremadamente entusiasmado" por el descubrimiento porque es la primera vez que "los astrónomos pueden captar semejante foto'', indicó la agencia AP. Las observaciones ayudarán a los investigadores a comprender mejor la evolución de nuestro propio sistema solar.

La estrella, llamada oficialmente TYC 8998-760-1 y situada en la constelación de la Mosca, tiene apenas 17 millones de años, mientras que el sol del sistema de la Tierra tiene 4500 millones.

Las órbitas de los dos gigantes gaseosos son mucho más distantes del joven sol que las de Júpiter y Saturno del "local": un año calendario suyo equivale a miles de años nuestros. Sus masas también son mucho más densas que las de los planetas externos.

