 5 tips para cuidar al planeta en esta Navidad

Por ello, Pacífico Seguros, empresa comprometida con el medio ambiente y carbono neutral hace más de 8 años, te cuenta 5 tips para que pases unas fiestas más sostenibles, y también le hagas un regalo al planeta.

5 tips para que pases unas fiestas más sostenibles

1.- Cocina lo justo:

Al pasarla con los que más quieres, se te antoja cocinar muchas cosas para que todos disfruten; sin embargo, no debemos exagerar para evitar que se generen muchas sobras. Si aun así queda comida, guárdala y úsala en otros platos – el relleno del pavo para hacer papas rellenas o en empanadas, también puedes preparar una lasagna e incluso una pizza con pavo.

2.- Reduce los residuos:

Para cada regalo nos esmeramos en comprar papel o bolsas de regalo que les den la mejor presentación, pero debemos considerar otras alternativas para evitar los residuos, sobre todo si no se pueden reciclar. Una opción es reutilizar las cajas y el papel de regalo de años anteriores, por eso, guarda con cuidado las bolsas y papeles que recibas. Otra es utilizar elementos distintos: papel periódico o de revistas, telas como pañuelos, pareos o pashminas, entre otros.

3.- Regala tu regalo:

Si no puedes usar el regalo que te dieron, ya sea porque no puedes cambiar la talla o no es el tipo de producto que uses, considera dárselo a otra persona que sí lo disfrute o donarlo a una entidad que pueda darle un mejor destino. La idea es que no se quede amontonado en tu casa o se malogre y deba ser desechado, cuando otra persona sí le podría sacar mejor provecho.

4.- Compra lo necesario:

Ya sea en comida o regalos, a veces no nos controlamos y compramos muchas cosas de más. Este año con las recomendaciones de mantenerse en casa quizás sea el momento de poner en práctica el solo comprar lo necesario. Si aún tienes regalos pendientes usa las compras online para planificar qué productos necesitas y al comprarlos busca que tenga la opción de recojo cerca de tu casa, así podrás caminar a recogerlos, o que te lleguen a tu domicilio.

5.- Piensa ecológico:

¿Qué tal regalar experiencias? Un concierto u obra de teatro virtual, un vale para una aplicación de video o música, libros electrónicos, clases digitales, entre otros pueden ser un gran regalo y prácticamente no generan ningún residuo. Pero si quieres otro tipo de regalo, considera juguetes de materiales reciclados sin baterías, ropa que sea ecológica y libros electrónicos ya que su finalidad es tener un menor impacto en el medio ambiente.

Aunque estas acciones pueden ser pocas, seguir estos consejos, a la larga, puede ser el mejor regalo que le puedes dar a los demás: un mundo menos contaminado para todas las personas. NP

EA