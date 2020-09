 5 habilidades matemáticas que los niños en edad preescolar deben aprender

Los niños que ven a sus padres aplicando las matemáticas cada día participan más a menudo en actividades relacionadas con esta disciplina. Esto, a su vez, ayuda a formar habilidades matemáticas tempranas, que sirvan como base para el aprendizaje posterior.

Como investigadores que analizan el desarrollo matemático de los niños, creemos que hay cinco habilidades con las que los niños deberían contar antes de la edad escolar. Las oportunidades para aprender estas habilidades están por todas partes, y hay actividades simples y agradables que pueden ayudar a los padres a fomentar estas destrezas.

Esto ayudará a los niños a adquirir el vocabulario y las habilidades necesarias para aprender matemáticas a su edad, manteniéndolos ocupados y al mismo tiempo divertidos.

1. Conteo y valor numérico

De acuerdo con el criterio para estudiar una carrera universitaria o ejercer una profesión en nuestro estado, Maryland, se espera que los niños demuestren habilidades simples para contar antes de comenzar en el jardín de la infancia. Estas destrezas incluyen contar hasta 20; ordenar tarjetas numeradas; identificar sin contar cuántos elementos hay en un conjunto pequeño; y comprender que la cantidad no cambia independientemente de cómo se organice un conjunto de elementos.

Los niños también necesitan aprender el valor numérico de un conjunto. Eso significa que deben entender que el último elemento contado representa la cantidad de elementos del conjunto.

En las actividades cotidianas también se les puede enseñar a contar y el significado del valor numérico. Los niños pueden contar sus juguetes mientras los recogen o cuántos pasos hay desde la cocina hasta su habitación. Los padres pueden señalar los números en un reloj o en un teléfono.

De la misma forma, en el supermercado, los padres pueden pedirles que encuentren números mientras hacen compras.En el automóvil, los padres pueden enseñarles a leer los números en las matrículas o contar los coches que pasan. Luego, los padres deben preguntar: “¿Cuántos cochen han pasado?” para reforzar la idea del valor numérico.

Los juegos de mesa son herramientas útiles y divertidas para perfeccionar la capacidad de contar y el valor numérico. Haga que los niños identifiquen el número en el dado cuando sea su turno y cuente en voz alta cuando mueven su ficha. Los juegos activos que implican contar en voz alta – como saltar la cuerda, el juego de rayuela o aplaudir – también fomentan estas habilidades.

2. Operaciones y pensamiento algebraico

Se espera que los niños de preescolar resuelvan problemas simples de suma y resta utilizando objetos.

Los padres pueden lograr que los niños resuelvan problemas matemáticos simples durante las tareas diarias. Por ejemplo, pueden pedirles que calculen la cantidad correcta de platos o utensilios cuando ayuden a poner la mesa para la cena. Recuerde que el lenguaje matemático que los niños escuchan es fundamental. Los padres pueden preguntar por ejemplo: “¿Cuántos platos más necesitamos?”

Durante el juego, los padres pueden usar juguetes y decir cosas como: “Te voy a dar uno de mis coches. Vamos a contar cuántos coches tienes ahora”. Canciones infantiles que incluyan contar en sentido ascendente o descendente, como Five in the Bed o Teasing Mr. Crocodile, también pueden ser útiles para enseñar a sumar y a restar en edad temprana.

3. Números y operaciones sobre la base de 10

Los niños deben comenzar a entender que el número “diez” está compuesto por 10 elementos de “uno”.

Contar los dedos de las manos y los pies es una excelente manera de hacer énfasis en los números del uno al 10. El dinero, las monedas en particular, es otra forma de enfatizar conteo hasta 10. Los padres pueden jugar en la tienda con sus hijos usando monedas y hacer que “compren” juguetes por diferentes cantidades de centavos. Durante el juego, podrían determinar cuántos juguetes pueden comprar con 10 centavos.

4. Mediciones y datos

Se espera que los niños de kínder clasifiquen los objetos por sus características – como la forma, el color y el tamaño – o identifiquen la característica mediante la cual los objetos fueron ordenados. También se espera que ordenen objetos por alguna característica que se pueda medir, como de mayor a menor.

En la cocina, los niños pueden comenzar a experimentar con las mediciones utilizando cucharas o tazas. Los niños pueden ordenar utensilios, ropa o juguetes mientras los guardan.Los juegos de cartas y dados, como War, son útiles para hablar sobre la magnitud numérica. Además, varios juegos de clasificación que son baratos, como Ready Sets Go o Ready Set Woof, están disponibles en los comercios.

Además, los niños de kindergarten deben tener destreza para comparar objetos y saber el significado de más o menos, más largo o más corto, y más pesado o más liviano. Los padres pueden ayudarlos a comprender el uso de estas palabras para darles el concepto de las comparaciones. Cuando los niños ayuden en las tareas domésticas, los padres pueden preguntar por ejemplo, “¿Puedes darme la fuente más grande?”; o “¿Puedes colocar sobre la mesa los tenedores más pequeños?”

5. Geometría

Las primeras habilidades geométricas incluyen nombrar e identificar formas de dos dimensiones (2D) como círculos, cuadrados y triángulos. Los niños también deben darse cuenta de que las formas de diferentes tamaños, orientaciones y dimensiones son similares. Los niños deben ser capaces de reconocer que un círculo es como una esfera y usar nombres informales como “caja” y “pelota” para identificar objetos tridimensionales.

Los padres pueden llamar la atención de los niños sobre las figuras geométricas que se encuentran en su entorno. En una caminata, los padres pueden señalar que las ruedas son círculos y luego hacer que los niños encuentren otros círculos a su alrededor. Los juegos disponibles en el mercado como Perfection o Tangrams pueden ayudar a los niños a aprender a identificar formas simples o más complejas. Rompecabezas, cubos y Legos son otra manera excelente de ayudar a desarrollar habilidades geométricas tempranas.

Con información de Culturizando.com

