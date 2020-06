 10 errores bastante comunes que acortan la "vida" de tu smartphone

Los celulares son como los pequeños bebés de la mayoría de nosotros y es por eso que los cuidamos lo más que podemos para que su vida útil se alarga mucho. FayerWayer nos dice cuales son los errores que no debemos cometer:

Cargar muy poco el celular

A veces dejamos que el celular se quede sin batería muy seguido, por lo que es recomendable cargar el equipo cuando este se encuentre entre el 25% y el 10% restante como máximo, es preferible hacerlo antes, claro. De lo contrario, podrías agotar la vida de la batería rápidamente.

Cargar el celular de más

Por otro lado, hay quienes dejan el celular cargando más de la cuenta. A veces toda la noche o durante todas las largas jornadas laborales. Eso también hace que la batería tenga menos tiempo de vida útil, pues debes dejar que se use la pila y no dejarla conectada todo el tiempo.

Usar cargadores piratas

Esto es de lo peor que puedes hacer por tu equipo de telefonía. La diferencia de voltajes y leña calidad de estos pueden arruinar la batería, o en el peor de los casos, crear un incendio o recibir descargar eléctricas.

Nunca dejar de usar la funda

Es complicado estar quitando y poniendo la funda protectora cada que cargamos la batería, pero es necesario. Pues muchas veces la temperatura de tu teléfono se incrementa a tal grado que puede llegar a gastar la vida útil de todo tu dispositivo. Entre más calor haya peor.

Exponerlo a temperaturas altas

Hablando de eso, las baterías de litio no logran soportar mucho el calor y debes evitar que estas se sobrecalienten. Eso quiere decir que no lo cargues de más, no lo uses mientras carga y no expongas tu teléfono al sol directamente por largos periodos de tiempo. Esto puede afectar la batería y la pantalla misma.

Exponerlo a temperaturas bajas

Si, también las bajas temperaturas hacen que la batería pierda tiempo de vida. Estamos hablando de clima muy frío que hace que la batería deba usar más energía para mantenerse caliente y poder funcionar de manera correcta.

Usar fondos de pantalla blancos o brillantes

A veces se ve elegante usar un fondo de pantalla que tiene solo colores claros, pero estos pueden gastar también la vida útil de tu pantalla. Además de que termina por gastar la pantalla más rápido.

Desactivar el brillo automático

Usar todo el brillo de la pantalla en exteriores también hacer que la vida de tu pantalla se vea afectada. Por eso siempre es bueno dejar activado del modo de brillo automático.

Nunca limpiar

Muchas veces dejamos que nuestro equipo pase meses estando sucio. Y la suciedad y polvo que se acumula en las entradas puede afectar su funcionamiento. Por eso es importante limpiarlo como es debido.

Dejarlo caer

Si, es lo más común de todo pero es cierto que esto puede dañar mucho tu equipo en casi todos los sentidos. La pantalla se puede romper y el display puede dejar de funcionar, además de que la batería podría inflarse y eso sería muy peligroso para el equipo y para ti también.

