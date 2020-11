Para hoy está anunciado el inicio de la temporada de beisbol profesional con un calendario de 40 juegos por causa de la pandemia del Covid-19. Los encuentros de hoy serán: Aragua vs Anzoátegui (Maracay), Caracas vs La Guaira (Caracas), Margarita vs Magallanes (Valencia), Zulia vs Lara (Barquisimeto).