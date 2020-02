 Tu signo zodiacal te dice cuál es la mejor pose sexual para ti

De acuerdo con la Web Wapa los astros influyen en todo, hasta en cómo te gusta estar en la cama. Descubre que pose sexual es la adecuada para ti.

Aries

Eres el primer signo del zodiaco, por lo que representas la iniciativa y la dominación. Sabes lo que te gusta y quieres tener el control absoluto de tus relaciones. La postura de la amazona es la más idónea para conseguirlo.

Tauro

Como Venus, el planeta del amor, rige tu signo, hace que tu cuerpo necesite contacto. Pides a grito sentir a la otra persona. Lo tuyo es más hacer el amor, y no tener relaciones sexuales duras y salvajes. Lo mejor para ti es una postura romántica, como la del misionero, pues estarán bien pegados.

Géminis

Difícil de creer, pero te gusta el sexo intelectual, justo como lo eres tú. Esta postura en la que ambos están cara a cara es perfecta para llegar a la conexión mental que necesitas para dejarte llevar y disfrutar. El trono del rey invertido es la pose sexual adecuada para ti.

Cáncer

A este signo le encanta lo típico, por lo que tienden a ser muy caseras y prefieren la monotonía. Esto influye en el sexo, por lo que se convierte en una rutina. Tu pose sexual favorita es la Vaquera.

Leo

Te encanta ser juguetona y tener todo el centro de atención, pues eres egocéntrica. La postura que mejor te va es una en la que tú tengas el absoluto control, pero también que sea original. Por lo que te inclinas siempre a alargar los preliminares con un buen 69.

Virgo

Los ápices de servicialidad que existe en las virgos se tornan en algo muy, pero muy bueno en el sexo. Te dejas dar placer, por eso la postura del perrito es la que siempre quieres practicar sobre la cama.

Libra

El romanticismo te sale por los cuatro costados y tu ideal sobre acostarte con alguien es el que aparece en las películas: el chico coge a la chica en brazos y hacen el amor apasionadamente.

Escorpio

Bien sabes tú que no te gustan los rodeos. Tú no buscas amor en una relación, tú quieres orgasmos. Por eso, prefieres empezar por que te den una buena dosis de sexo oral. Sin eso, no podrás ponerte a tono.

Sagitario

La única condición que pones en el sexo es no caer en la monotonía. Sabes que practicar las posturas del kamasutra puede resultar complicado. Pero aprobar y llegar al éxito es lo que te excita.

Capricornio

Eres intensa, pero todo el mundo te quiere como eres y te gusta llevar el drama a la cama. Lo haces mediante posturas muy sensuales y de película romántica como de Cucharita.

Acuario

La creatividad es tu punto fuerte hasta dentro de la cama. Ahora bien, para ti el sexo es algo físico y no te representan los sentimientos. Por lo que la mejor pose sexual para ti es una en la que haya poco contacto pero que te proporcione gran placer.

Piscis

Para ti el sexo no es solo un acto práctico o de amor. Es algo espiritual que te llena el alma. Necesitas sentir a las personas en toda su esencia y no hay postura que te guste más que una en la que estés rozando el cuerpo de tu pareja todo el tiempo.

YS