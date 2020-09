 Signos del zodiaco que nunca se van a casar

Géminis:

Estas personas son impulsivas y cuando se enamoran suelen entregarse por completo pero cuando se desencantan de su pareja no dudan en hacerlo saber. Este signo es encantador pero cuando se enamora tiene conflictos internos y esto produce que le tenga fobia al compromiso.

Cómo es la mujer géminis en el amor

Podría decirse que existen dos personalidades en la más dual de los signos del zodiaco, y es que la mujer géminis en el amor también se caracteriza por resultar contradictoria en su manera de ser y también de amar.

Puede dar la sensación de que se acerca, se muestra cariñosa y de lo más receptiva con su pareja, pero en determinados momentos podría confundir con su actitud a quien comparte historia sentimental con ella, ya que puede llegar a parecer distante en algunos momentos.

¿La razón? Bien, ahora recordemos que se trata de un signo de aire, con lo cual su tendencia a escapar mentalmente de sí misma forma parte de su forma de ser. Su creativa imaginación está siempre en constante ebullición y está pensando continuamente en mil cosas diferentes.

A veces puede estar totalmente conectada con el momento presente que está viviendo y mostrarse tan entregada, como realmente puede llegar a sentirse al estar junto a la persona que le inspira todas esas emociones a la mujer Géminis en el amor. Pero también puede ser que esté divagando por su propio mundo de las ideas y no consigas conectar con su esencia más romántica en ese instante. Pero eso es todo, nada que deba preocuparte especialmente.

Cómo es el hombre géminis en el amor:

Nos encontramos ante uno de los tres signos de aire, desentrañando cómo es el hombre Géminis en el amor. Todos los nacidos bajo ese elemento se caracterizan por ser etéreos y con tendencia a la dispersión, y ése es un rasgo tanto de su forma de ser en la vida, como de pensar e incluso a la hora de relacionarse.

Y es que, en general, existen muy pocos límites en las diferentes parcelas de la vida para sus nativos, especialmente para el hombre Géminis en el amor, lo cual a veces puede traerle algunos problemas en sus relaciones de pareja.

El hecho de ser un signo de naturaleza dual fomenta que su juego de ambigüedad no sea suficientemente claro; a veces parece dar a entender que la persona con la que comparte sus momentos de conversación sea una persona con la que desearía tener algo más, sin embargo en otras ocasiones parecería que repite el mismo esquema en su dinámica de relacionarse con el sexo opuesto.

¿Podría dar a entender que le encanta ir de flor en flor? Sí, es cierto que le gusta y que además, sus grandes habilidades comunicativas favorecen la aparición de oportunidades de este tipo, pero no por ello sucumbiría ante cualquier situación que se presente. ¿De qué depende? Volvemos a recordar que los límites de este signo no son especialmente claros, con lo cual resulta complicado predecir si sucumbiría, por ejemplo, a una infidelidad o no: Todo dependerá de qué parte de sí mismo predomine en ese momento.

Escorpio:

Este signo es muy amoroso pero es uno de los signos que más duda en involucrarse en una relación seria. Cuestionarán si es la persona indicada a tal punto que preferirán huir.

Cómo es la mujer escorpio en el amor:

¿Por dónde empezar a hablar de esta misteriosa mujer? Pues precisamente por ese aspecto; pocos signos pueden decir tener un mundo interior tan rico como el de la mujer Escorpio en el amor.

Su sensibilidad y esa parte de sí misma que la arrastra a menudo a la introspección fomenta que haya ido creando con el paso del tiempo una parte de sí misma oculta a los ojos del mundo.

Cuando se une esa inteligencia suya de altas capacidades mentales con la sensibilidad de la mujer Escorpio en el amor, surge como resultado de esa combinación explosiva lo que es una de sus principales características; los celos.

Si algo surge como totalmente inherente a la personalidad de la mujer de este signo, es su emblemática celotipia, algo que también dota de intensidad su forma de vivir el amor, no solamente en los momentos en que la suspicacia se impone, sino también a la hora de sentir intensamente los buenos momentos compartidos con su pareja.

Y cuando eso sucede, devuelve muchísimo más amor del que recibe, porque además la mujer de este signo es muy generosa.

Cómo son los escorpio en el amor

A estas alturas, ¿sorprendería a alguien descubrir que los nativos de este elemento son de los más románticos del zodíaco? Hoy por hoy casi es vox populi el hecho de que el hombre Escorpio en el amor es realmente intenso y muy apasionado.

En cuestión de relaciones, el nativo de este signo concede muchísima importancia al proceso de seducción, pues es consciente de que ésta es la puerta de entrada y tarjeta de presentación hacia la persona que le atrae, razón por la que busca que, el que podría ser un comienzo en su relación de pareja futura, suceda por todo lo alto y sea digno de ser recordado.

Sin embargo, debido a lo autoexigente que es el hombre Escorpio en el amor, por tanto perfeccionar su técnica de seducción con la cual conseguir conquistar con éxito a la persona que a él le gusta, resulta tarea realmente complicada seducirlo a él. Pero también es cierto que, una vez se consiga, resulta uno de los signos más involucrados en la relación que hay en todo el zodiaco.

Piscis:

Son personas emocionales y espirituales pero le tienen mucho miedo al compromiso, ya que para ellos es demasiada carga.

Cómo es la mujer piscis el en amor

Ver a Piscis enamorada es descubrir a una mujer que emana sensualidad y dulzura a partes iguales, cuya visión de la vida se asemeja en esos momentos más a un sueño que a cualquier situación terrenal en algún lugar del mundo.

El terreno de las emociones es un lugar que las mujeres nacidas bajo este signo conocen muy bien, porque a sensibles no les gana nadie. Gran parte de esta característica es su esencia verdaderamente femenina. Cuentan con una delicadeza extrema y una facilidad absoluta a la hora de sentir, tanto las emociones más bellas como las que no lo son tanto.

Y es que la mujer Piscis en el amor sólo tiene que dejarse llevar para fluir, y para conseguir profundizar en todo aquello que atraviesa su vida en esos momentos tan especiales sin ningún tipo de esfuerzo.

Pero como toda luz, esta particularidad tan hermosa y propia de ella, también cuenta con una cara sombría. Y es que el nivel de inmersión de este signo en una relación de pareja es absoluto, y no siempre su compañero estará a la altura de ella y de sus exigencias.

Cómo es el hombre piscis en el amor

Para quien se pregunte cómo es el hombre Piscis en el amor, podríamos comenzar por decir que estamos ante uno de los signos más románticos del horóscopo, más sensibles y también de los más soñadores. Su elemento, el agua, simboliza el mundo de las emociones en toda su amplitud, y puesto que este signo es un experto en fluir por la vida y sus circunstancias, no dudes que conoce (y siente) perfectamente ese terreno.

Y es gracias a esa mezcla de su emblemática sensibilidad, junto a su portentosa imaginación, que tiene una enorme facilidad para convertir los momentos cotidianos en algo sublime. Y lo que es aún mejor; pone toda esa magia a disposición de la persona que tiene la suerte de compartir con él esa cómplice conexión. Pero no les hace demasiada gracia que su compañera acapare excesivamente su tiempo; llegado un punto se agobian y les afecta en su capacidad de entregarse… y es una pena llegar a ese punto y perderse lo mejor de él por asfixiarlo.

Una de las características del hombre Piscis en el amor es su tendencia a idealizar a la mujer que provoca esas emociones en su interior: Cuando se enamora de alguien, inconscientemente se crea una idea acerca de esa persona en la que eleva sus cualidades a unos niveles propios de una deidad a la que adora.

Fuente: soycarmin.

YS