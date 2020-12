 Signos con suerte en la salud y el amor para el 2021

En este sentido, la astrología y los signos del zodiaco cobran un papel muy importante, pues en gran parte, se basa en la actividad planetaria que se manifiesta fuera de nuestra Tierra y el impacto que esto tiene con nuestro interior a nivel psicológico e inlcluso, veces a nivel físico.La astrología está ligada a los acontecimientos que cada ser humano va a experimentar en esta vida, ya que los movimientos planetarios influyen en nuestros sentimientos, comportamientos, pensamientos. Pues todo lo que existe en el universo está conectado de una manera tan única y especial, que ni la ciencia más eficaz ha logrado descifrar.

Las alineaciones planetarias en el espacio el día, la hora y el momento en el que naciste, tienen una relación muy profunda contigo. La astrología intenta ayudar a entender la vida no solo desde lo observado, sino desde la parte oculta de las situaciones y tendencias personales. 2021: año para tomar conciencia de la gran importancia qué elegir para alimentarnos en todos los sentidos: a nivel auditivo, visual y de convivencia.

Signos del zodiaco con mucha suerte en la salud y el amor para el 2021

Géminis

El signo de los gemelos está a punto de enfrentarse a una de las etapas más significativas de su vida. En 2021 estarás muy activo, lleno de energía y con ello, vendrán muchos proyectos a los cuales deberás prestar bastante atención a cada uno, pues todos tendrán un impacto muy importante en tu vida personal y laboral.

Acuario

Acuario, desde hace tiempo que estás armando un proyecto que hasta el momento no ha concluido. Y es que durante este 2020 las cosas se frenaron en tu vida, pero aún así no cediste paso a la pereza y agonía. Eso sin duda te ha ayudado muchísimo y el 2021 será el año que tanto estabas esperando, pues será el momento en que cosecharás todos los frutos que has estado sembrando años atrás.

Virgo

Virgo es el sexto signo del zodiaco, el tercero de naturaleza Negativa y de cualidad mutable. Tu elemento que tierra, te hace una persona fuerte y dedicada. En 2021 tu vida dará un giro total, pues alguien importante de tu familia partirá de este mundo, pero no te preocupes, con la oración te volverás a encontrar con esa persona y a la vez, te reencontrarás contigo mismo.

Libra

Eres equilibrio y armonía y tu símbolo representa la balanza. El tema del amor será algo muy significativo para ti en 2021; una persona se enfocará mucho en tu presencia y es muy probable que sea la persona indicada con la que puedas compartir el resto de tu vida en paz. Con un verdadero compañero o compañera que realmente te comprenda. Algo que esperabas desde hace tiempo, luego de tantos tropiezos en el amor.

Sagitario

Un signo del zodiaco tan dominante como sagitario no había vivido una experiencia tan reveladora como lo hará en 2021, un año en el que vendrán muchas altas y bajas pero al mismo tiempo, lleno de oportunidades. Momento de meditar física y mentalmente. Sal de tu zona de confort y atrévete a hacer ese cambio en tu vida que tanto deseas.

SoyCarmin

Informe21/LJ