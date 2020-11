 Mhoni Vidente: Horóscopo 11 de noviembre; los astros te favorecen

Se vienen días de mucho ajetreo, así como de oportunidades en el amor, salud y trabajo imposibles de dejar pasar. Aprovéchalas al máximo, los astros te favorecen. Mhoni Vidente te dice cómo hacerlo, y de qué manera enfrentar los retos que se te vienen, a través del Horóscopo diario. Es importante confiar en tus habilidades, y sobre todo, tener optimismo para realizar las cosas.

Aries

Antes de iniciar un proyecto nuevo pon en orden del todo tu trabajo actual. Te lanzarás hacia un proyecto que te propondrán sin pensarlo y te equivocarás, Aries. En tu economía las cosas empiezan a encauzarse y eso te dará tranquilidad. Deberías ponerte a estudiar algo, los astros facilitarán el aprendizaje.

Agradece debidamente las cosas a los demás, lo tendrán en cuenta en el futuro. Trata de solucionar los problemas en cuanto aparezcan, no te metas en líos. Tienes posibilidades de salir mucho estos días y de conocer gente interesante.

Físicamente estás en un buen momento, no cometas excesos para seguir así. Tu estado de ánimo es excelente y el físico también, disfruta el momento, Aries. Sabes muy bien qué hacer para tener buena salud y lo pondrás en práctica. Te vendría muy bien salir un poco al aire libre.

Tauro

Tienes que evitar acciones imprudentes para que todo vaya bien en el trabajo. Estás en un momento en el que tus finanzas no están especialmente boyantes. Tal vez te obsesiones demasiado por los asuntos económicos, disfruta más, Tauro. Tu economía va a mejorar lentamente, pero intenta no actuar impulsivamente, ahorra.

Disfruta de lo que tienes y mira el vaso medio lleno, te vendrá muy bien. Un amigo o amiga te demostrará lo mucho que te quiere en los próximos días. Estás de muy buen humor y contagiarás alegría a la gente que te rodea.

Te encuentras bastante bien en todos los sentidos y especialmente en lo relativo al amor, aprovecha el momento. Debes buscar soluciones a corto plazo, es lo que mejor te funcionará ahora. Estás con un poco de agobio, pero es más mental que físico, trata de calmarte, Tauro. Te sientes con mucha energía, actividad y positividad, avanzarás mucho hoy.

Géminis

Puedes alcanzar todas las metas que te propongas, Géminis, estás de suerte. En el trabajo no están reconociendo toda tu valía, debes hacerte notar. Ten cuidado con las envidias que puedas suscitar entre tus compañeros.

Vas a tener problemas en tu trabajo al exponer tus ideas, pero debes persistir. Te falta un poco para conseguir tus metas, pero si te empeñas lo lograrás. Vas a tener muy buena relación con tus seres queridos y gente de tu entorno.

Puedes tener un encuentro de amor inesperado provocado por los astros que te apoyan. No te precipites en tus juicios, no siempre se puede tener la razón. Necesitarás una buena dosis de descanso y de ocio para recuperar el humor. Con algunos paseos que des mejorarás la circulación y la resistencia. Tienes por delante un día tranquilo para disfrutar de las pequeñas cosas, Géminis.

Cáncer

Si actúas con serenidad solucionarás ese problema que tanto te preocupa. Estás ahorrando con constancia y no te va mal con el dinero, disfruta un poco, Cáncer. Vas a ponerte a prueba buscando nuevos retos en el trabajo, te saldrá muy bien. En el amor te mostrarás con simpatía y encanto, puedes realizar alguna que otra conquista.

Tu pareja o amigos pueden no saber lo que quieres realmente, díselo sin miedo. Debes canalizar mejor tus sentimientos, intenta no ser tan impulsivo. Vas a aparcar un poco tus asuntos sentimentales y te dedicarás a otras cosas. Trata de no abusar de las cosas que no te sientan bien, no te excedas.

Tu estado de ánimo irá mejorando a lo largo del día, aumentará tu energía. Vas a estar con alegría y mucha energía, pero cuídate, Cáncer, necesitas descansar más para que tu cuerpo no diga basta y tu salud se resienta, relájate un poco.

Leo

El trabajo en equipo te puede resolver muchos problemas en este momento, Leo. Puedes llegar a solucionar con acuerdo un conflicto surgido entre tus compañeros. Pondrás ilusión en el cumplimiento de tus tareas y eso te va a compensar al final del día. Vas a tener el apoyo y la ayuda necesaria de tus compañeros y deberás agradecérselo.

Dejarás atrás los miedos y te lanzarás a la conquista de lo que quieres. Tus asuntos de amor están negativamente influidos por los astros, paciencia. Aprovecha este periodo para tomar la iniciativa con alguien que te gusta. Necesitas más atenciones y cuidados, no dejes de lado el cuidado de tu salud.

Estás fenomenal y vas a dedicar más tiempo a relajarte y a divertirte, Leo. Tendrás algunas tentaciones poco saludables, debes intentar controlarte. Te vendría muy bien un masaje o algún otro tipo de tratamiento estimulante.

Virgo

Tienes algunos problemillas de dinero, Virgo, pero se pasarán muy pronto, ánimo. En el trabajo se te van a abrir puertas, no dejes pasar las oportunidades. Ten cuidado con los comentarios que hagas en tu entorno laboral, quizás no te beneficien.

Te van a ignorar en una cuestión de promoción o incentivos, ve con cuidado y lo evitarás. En el amor podrías llevarte una sorpresa agradable con alguien del signo Tauro. Un buen amigo te dará un consejo o sugerencia muy acertada, préstale atención. No le niegues ayuda a un amigo cuando te la pida, te lo agradecerá.

Estarás alegre y con encanto para los demás, tendrás muy buenos momentos. Una dieta sana y equilibrada te ayudará a tener más energía y a sentirte bien, Virgo. Si tomas algún reconstituyente, la mejoría física será mucho más rápida. No abuses de las cosas que sabes que te sientan mal para tu salud, como algunas comidas.

Libra

Puedes conseguir un dinero o algo con lo que no contabas Libra, te sorprenderás. En el trabajo se te va a presentar una etapa tranquila y positiva, disfrútalo. Pueden hacerte una oferta laboral un poco extraña, pero conviene que la estudies. Tendrás oportunidades para ampliar tu círculo de amistades y te divertirás.

Si estás haciendo un estudio o investigación no lo dejes, tendrás mucho éxito. Ten cuidado, alguien puede intentar aprovecharse de tu buena voluntad. Necesitas realizar alguna actividad nueva de tipo intelectual que te llene. Te sientes bien y quedarte en casa relajándote te hará encontrarte aún mejor.

Te sientes algo decaído, pero con tranquilidad alcanzarás antes tus objetivos, Libra. Estás con algo de tensión, te conviene hacer una pequeña parada para despejarte. Mhoni Vidente te recomienda que intentes tener más positividad y enseguida notarás la diferencia, cambia de actitud.

Escorpio

Tendrás que esforzarte para sacar todo tu trabajo adelante, Escorpio, céntrate. Si buscas algo que cambie tu vida, estás en el camino de encontrarlo. Muy pronto vas a obtener el reconocimiento que mereces en el trabajo. No dejes que el miedo te eche para atrás en asuntos de dinero, debes lanzarte.

Tus proyectos andarán muy bien estos días, cosecharás más de un éxito. En el terreno del amor, si has iniciado una relación hace poco, las cosas te irán bastante bien. Tu vida se volverá más estable, estás entrando en una etapa de asentamiento.

Tus proyectos andarán muy bien estos días, cosecharás más de un éxito. Intenta evitar los problemas familiares, ahora debes pensar más en ti, Escorpio. En la salud deberás cuidarte principalmente para que no te afecte el frío. Abrígate adecuadamente, pero evitando llegar a sudar y luego quedarte parado.

Sagitario

Tienes poco dinero en la cuenta, Sagitario, pero pronto tendrás mejoras en tu situación. Ten cuidado con algo que parece una buena oferta, puede no serlo tanto. No descuides los asuntos de trabajo, estás distraído y no te favorece nada. Tienes fluctuaciones en el terreno económico, pero no todo será negativo.

Si alguien te está ocasionando algún problema, es mejor que lo atajes de raíz. Estarás en el punto de mira de muchas personas, gozarás de un carisma especial. Te conviene iniciar alguna actividad nueva que te permita alejarte de tu rutina. No te fuerces mucho en actividades físicas, a veces hay que descansar.

Tu salud te acompañará en todo lo que tengas que hacer, tendrás mucha fuerza. Corres el riesgo de estresarte por el ritmo de vida que llevas, procura descansar, Sagitario. Necesitas un poco de relajación para despejar tu mente y sentirte bien, asegura Mhoni Vidente.

Capricornio

Tienes que ponerte serio para reducir gastos drásticamente, Capricornio, no es el momento de derrochar. Aprovecha la buena racha que se te presenta estos días en lo económico y ahorra. En el trabajo te va a llegar un cambio que llevabas esperando hace tiempo. A poco que cuides tu economía, no tendrás ningún motivo para agobiarte.

Recibirás todo el apoyo y la ayuda que necesitas de tu pareja o familia. Dispondrás de más dinero de lo que pensabas y puede que cambies de planes. Si puedes ahorrar un poco, después te vendrá muy bien para una inversión.

En el amor puede que haya habido un cambio que no te guste, pero es algo pasajero. Tu cuerpo y tu mente están en equilibrio, te encuentras realmente bien, Capricornio. Si estás buscando un bebé ahora, pronto podrías recibir magníficas noticias. Te gustaría tener más tiempo libre, pero no te agobies, todo viene a su momento.

Acuario

Los astros están de tu lado, Acuario, y te ayudan en los asuntos laborales, aprovéchalo. Encontrarás una solución que se adaptará muy bien a tus necesidades. Te esperan unos días un tanto duros en el trabajo, aguanta porque pronto pasarán. Puedes recibir una sorpresa inesperada en el amor, algo que te alegrará.

Las decisiones que tomes estos días serán muy importantes, reflexiona bien. Es un buen momento para limar asperezas y estrechar lazos con otras personas. Todavía estás a tiempo de solucionar un malentendido a través del diálogo.

Para mantenerte en forma debes comer bien y salir al aire libre, además. Vigila tu alimentación para mantener tu salud a tono, puedes mejorarla mucho. Te sientes bien y en especial con sentimientos positivos, disfruta el momento, Acuario.

Piscis

Si buscas trabajo lo puedes encontrar en una entrevista muy próxima, Piscis. Podría tratarse de algo que te quite bastante tiempo, pero te de mucho beneficio. Vas a sentirte con algo de inquietud, no podrás parar, aprovecha para adelantar tareas. En el amor, tu vida será especialmente gratificante en estos próximos días.

Una persona muy cercana está preparando una sorpresa agradable para ti. Tu popularidad aumentará mucho en estos próximos días en tu lugar de trabajo. Sopesa bien los pros y los contras antes de tomar una importante decisión.

Tu vitalidad está en alza, querrás hacer muchas cosas y no habrá quien te pare. Realiza un poco de ejercicio si lo que quieres es sentirte más ágil y fuerte. Estás con tranquilidad y relajación, nada podrá mermar tu ánimo o tu optimismo, Piscis. Tienes mucha energía y vitalidad, por lo que Mhoni Vidente te sugiere darles la suficiente salida.

Con información de Soy Carmín

EB