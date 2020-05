 ¡Los signos que le enviarán mensaje a su ex esta cuarentena!

Ay bendita cuarentena, tiene ese no sé qué, que entre pared y pared te dan ganas de echar un vistazo al pasado, ¡Amiga respira profundo y no lo hagas! El encierro es capaz de poner a prueba tu estabilidad emocional, créeme no significa que lo extrañes, es el revoloteo de emociones que te tiene así.

Soy carmín te presenta los tres signos que le enviarán mensaje a su ex en estos días.

Tauro

En primer lugar, tenemos a un signo del zodiaco necio por naturaleza, de verdad cuando alguien se les mete en la cabeza ya no hay marcha atrás. También tienen ese lado hogareño, por lo que no les está costando mucho trabajo eso de dormir un poco más, hablar con amigos y ver un maratón de su serie favorita.

El problema es que de la nada les dan bajones de soledad y es ahí cuando tener un móvil en las manos se convierte en peligro. En realidad, le gusta mucho estar en compañía, por lo que es muy probable que piense en su ex y termine escribiendo un: ‘Te extraño’.

Leo

El siguiente en la lista es Leo, un signo del zodiaco demandante en todos los sentidos, les gusta que les den atención todo el tiempo ya sea su familia, amigos o pareja. Por lo que la cuarentena los pone un tanto ansiosos, porque no hay muchas personas confirmando que es su prioridad.

Esa es la razón por lo que termine enviando mensaje a su ex, porque busca a alguien seguro, que sí le ponga la atención que requiere. Además, les gusta la adrenalina con un toque de peligro. Antes de caer en la tentación pregúntate si realmente lo quieres o solo es la necesidad del momento, la ansiedad que no te deja estar en paz.

Escorpio

Finalmente, tenemos a Escorpio, un signo del zodiaco bastante voluble en cuanto a sus emociones. El problema principal es que se aburren fácilmente y, aunque les gusta pasar tiempo a solas, cuando una idea se les mete en la cabeza ya no hay marcha atrás. Eso sin contar que les gusta poner a prueba a todo el que le rodea, es su ego haciendo de las suyas y queriendo demostrar que aún sienten algo por ella.

Por otro lado, no olvidemos que Escorpio es el signo más alocado cuando el tema son las caricias comprometedoras, por lo que tener relaciones vía webcam no es algo que les desagrade y qué mejor que con alguien de confianza.

YS