 Las cuatro mujeres del zodiaco que más luchan por el amor

Cáncer

Eres alguien que cuida mucho del otro, alguien que sana y que disfruta de complacer de los demás, de cuidarlos y ese es el error, pues pones su bienestar y felicidad por encima de los tuyos. Esto pudiera sonar muy romántico, pero te lleva a las relaciones equivocadas y lamentablemente te aferras a ellas. Reseña la web soycarmin

Te aterra dejar a alguien que crees que te necesita y te niegas a abandonar a quien puede beneficiarse de tu ternura, tu generosidad y tu gran corazón. Te preocupas demasiado por lo que hará sin ti y no te cuestiones lo que verdaderamente sientes. Crees que es tu obligación salvarle pero no es lo correcto, primero debes estar tú.

Leo

Eres muy terca, no te gusta admitir cuando te equivocas y odias la idea de darte por vencida, especialmente cuando ya invertiste tiempo y energía. Tan solo la idea de pensar que has desperdiciado tu tiempo en alguien te revuelve el estómago.

Claro, te consideras una verdadera triunfadora, por eso siempre haces todo lo que esté en tus manos para hacer que las relaciones equivocadas funcionen, te sacrificas, te esfuerzas, das todo el corazón.

Eventualmente aceptas que no puedes hacer más, entiendes que el amor no es algo que puedas controlar y que no puede forzarse.

Libra

Siempre ves lo mejor en las personas, tienes un corazón que perdona fácilmente y eres muy amable. Crees en las segundas oportunidades porque confías en que la gente puede cambiar, mejorar y aprender de sus errores.

Lamentablemente a veces te pasas de buena, das demasiadas oportunidades y la gente se aprovecha de tu gran corazón, crees que es parte del proceso pero no es así. Confías en que más adelante verán su error y cambiarán, que por fin te tratarán como lo mereces pero no.

Debes entender que algunas relaciones son causas perdidas y que no por ello dejarás de creer en el amor.

Escorpión

Desarrollar vínculos emocionales con gran facilidad. Cuando alguien entra a tu corazón te cuesta mucho sacarlos y quieres mantenerlos ahí por siempre. No conoces el significado de lo temporal, por ello todas tus relaciones se formalizan rápidamente - o lo intentas- aunque se trate de la pareja equivocada.

Amas la idea del amor, entonces te aferras a que las relaciones funcionen y te destruye el saber que debes terminar con alguna de ellas, por ello lo prolongas hasta que se vuelve insostenible. Por mucho tiempo finges que las cosas se van a arreglar aunque sepas que no hay posibilidades.

