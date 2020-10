 La vida y los astros te sonríen hoy ¡Aprovéchalo!

Aries

Egoísmo hacia su pareja, procure enmendarse, Aries. Un robo o un descuido pueden desajustar su economía. El momento laboral es francamente bueno para su promoción. Ese dolor de muelas no es normal, vaya al dentista.

Tauro

Mantenga una actitud más abierta con su familia. Utilice sus ganancias para ampliar conocimientos. Confianza en sí mismo y en su eficacia en el trabajo. El cansancio y la falta de sueño pueden agotarle, Tauro.

Géminis

Cada vez está más enamorado de su pareja. Debe ser más conservador en sus inversiones. Momento de grandes responsabilidades laborales. No olvide las revisiones médicas rutinarias, Géminis. Es muy importante mantener el optimismo y la autoconfianza para conseguir lo que se requiere, ¡ánimo!

Cáncer

No se muestre tan frío y distante con su pareja, no tiene nada de malo demostrar amor a la persona que tienes a un lado y que está contigo en las buenas y en las malas. Reserve el dinero para las cosas realmente necesarias, Cáncer. Etapa de reflexión y búsqueda de nuevo trabajo. Debe vigilar esos lunares, sobre todo los de la espalda.

Leo

Reencuentro con amigos de la infancia, revivirás momentos muy especiales que te pintarán una sonrisa en la boca. Reclame el dinero que le deben desde hace tiempo. Las responsabilidades profesionales aumentan, prepárate para lograr lo que te piden y lo que te propongan. La salud bucal requiere atención, vaya a visitar al dentista, Leo.

Virgo

Pida ayuda para solucionar sus problemas de pareja, no está mal hacerlo, y hay quienes se sentirán muy honrados y contentos de ayudarte. La economía va viento en popa. Con el apoyo de sus superiores trabajará muy a gusto, Virgo. El contacto con el aire libre es beneficioso para su salud, además, alimenta la mente.

Libra

Quizá surja un amor que estaba dormido desde hace tiempo. Mucha atención con la letra pequeña de los contratos. Sus jefes compensarán todos sus esfuerzos, Libra. Fenomenal si aguanta una semana a verdura, fruta y pescado.

Escorpio

Si no aclara sus sentimientos dañará a otra persona, Escorpio. No gaste en diversiones más de lo que puede. Esas dotes de mando son tenidas en cuenta por sus jefes. Ausencia de problemas de salud, enhorabuena.

Sagitario

Su pareja necesita su apoyo, no la defraudes, Sagitario. Puede que reciba una pequeña recompensa económica. No entre en ningún tipo de provocación en el trabajo. Hablar de sus problemas le hará aliviar tensiones.

Capricornio

Corre el riesgo de tener problemas con su pareja, no te exaltes a la primera provocación, respira profundo y tranquilízate, pues no te gustaría hacer un problema más grande de lo que realmente es. No tome decisiones económicas de manera apresurada. Decepcionado por los compañeros de trabajo. Su organismo necesita aire libre, Capricornio.

Acuario

Sentimientos expansivos, alegría y felicidad rondarán tu vida este día, ¡aprovéchalo!. Jornada de estabilidad y seguridad económica. Debe perfeccionar ese proyecto laboral. Tendencia a padecer migrañas, Acuario.

Piscis

En el amor, piense antes de lanzarse a la acción, no te confíes demasiado hasta que tengas la certeza de qué triunfarás en el amor, Piscis. Tiende a iniciar proyectos económicos poco rentables. Cumpla con su horario laboral o tendrá problemas. Su salud es de hierro, aunque no debe bajar la guardia.

soycarmin.

YS