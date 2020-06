 Inicia la semana con el pie derecho y logra todo lo que te propongas

Es hora de poner manos a la obra, y labrar el camino que te llevará a tu meta. Deja el pasado atrás, y aprende de los errores que cometiste para no volver a vivirlos. Recibe las energías que los astros depositan en tu vida, a través de tu signo zodiacal, y guíate del Horóscopo de este 29 de junio, que Mhoni Vidente tiene para ti. según soycarmin

Aries

Hoy mantén alto el ánimo, sin temor a enfrentarte a una semana de trabajo que puede resultar algo dura. Tu gran creatividad, que ahora está en aumento a diario, te reportará muchos beneficios en el futuro, a corto plazo, aunque todavía deberás esperar un poco.

Pero para que esto suceda, tanto hoy como en días sucesivos tienes que esforzarte un poco más. No dudes de tu talento, que lo tienes por montones, ni de que has elegido el camino adecuado.

Pronto llegará un momento en que tu trabajo y sus resultados te harán sentir muy feliz, Aries.

Tendrás la oportunidad de conocer a alguien muy importante, busca el momento oportuno en la conversación y háblale de ese gran proyecto con el que sueñas a diario. Esta persona puede ayudarte a hacerlo realidad.

Tauro

Hoy te tocará poner en práctica algo que aprendiste cuando hace un tiempo cometiste un error en tu trabajo y lograste compensarlo, Tauro.

Aquella experiencia te ayudó a crecer y las reflexiones que tuviste que realizar entonces, te han servido casi a diario. Recuérdalo bien porque la ocasión complicada que se te puede plantear hoy requerirá poner en práctica soluciones que pensaste entonces.

En el terreno económico, presta mucha atención a tu dinero, tu bolso o tu equipaje, podrías estar expuesta a un hurto y quedarte sin blanca.

En el ámbito social, tienes un amigo o una amiga que nunca te falla en los momentos difíciles con los que te enfrentas a diario, llámale hoy porque puede estar pasando por una situación complicada y es justo que le correspondas.

Géminis

Prepárate hoy para vivir un momento mágico con una persona que conoces desde hace poco, pero con la que has coincidido casi a diario.

Será eso, un instante, pero bastará para que te des cuenta de que entre los dos puede haber algo más. Haz lo posible por conocer mejor a esta persona, que te llega de una manera natural y sin que hayas puesto intención en ello.

Podría convertirse en el amor de tu vida. Y haz el favor de abrir los ojos y darte cuenta de todo lo bueno que tienes alrededor, porque a diario no lo aprecias tanto como deberías.

Hoy una persona cercana te dará un consejo, toma buena nota de sus palabras. Esa ansiedad que sientes por la mañana, desaparecerá haces unos estiramientos ante la ventana abierta al levantarte, Géminis.

Cáncer

Hoy deberías mentalizarte de que pasas por una excelente etapa y eres capaz de hacer todo lo que te propongas a diario. Sólo te falta más confianza en ti misma.

Métetelo en la cabeza. Tanto si trabajas por cuenta ajena como si tienes un negocio propio o eres autónoma, averigua qué han hecho las personas que han triunfado en tu especialidad, cómo lo ven y cómo lo viven, Cáncer.

Es posible que tengas que hacer algunos cambios en tus hábitos laborales, pero te van a resultar muy positivos. Si andas en busca de un empleo, hoy puede surgirte una posibilidad de encontrarlo.

Pon toda tu energía en ello y no dejes que te baje la moral, porque esta falta de ánimo es la causa de todos tus innecesarios malestares. Lo tuyo tiene fácil solución.

Leo

Te espera hoy un arduo trabajo. Desayuna fuerte e incluye fruta para que te dé la energía que necesitarás tanto física como mentalmente.

Desde hace algún tempo tienes tendencia a quedarte paralizada delante de los problemas que surgen a diario. Es lo último que tienes que hacer.

Piensa con serenidad en lo que sucede y luego actúa, haz algo, no te quedes esperando que se arregle solo. Es probable que puedas resolverlos, pero si no es así, no te dejes arrastrar por un orgullo mal entendido, y toma el error como una enseñanza.

Sobre todo, hoy recuerda que paralizarte no te va a traer nada bueno. Si alguien te debe dinero, no cuentes todavía con él. El pago de esa deuda se retrasará, pero tú sigue insistiendo a diario en cobrar, Leo.

Virgo

Hoy una experiencia negativa del pasado en el terreno amoroso te está pasando factura. Crees que no volverás a sentir por nadie lo que sentías por esa persona.

Sin embargo, en realidad lo tienes todo a diario para volver a empezar desde cero. Hay muchísimas personas con las que podrías sentirte feliz. Sólo hace falta que actúes para que se haga realidad.

Si a diario evitas salir y relacionarte, el amor no va a venir a casa a buscarte. Desde hoy mismo cambia esa forma de pensar. Tienes que relacionarte, Virgo.

El amor pasará en cualquier momento por tu puerta y puedes volver a ilusionarte. Para levantar el ánimo, haz ejercicio y bebe mucha agua. Te sentirás mucho mejor, sobre todo en estos días de tanto calor.

Libra

Quienes te rodean a diario y te quieren están siempre muy pendientes de ti, pero tú no les prestas mucha atención, y pasan desapercibidos.

Hoy deberías estar más receptiva a lo que te dicen, porque una de estas personas te puede dar un consejo que necesitas, aunque no lo sepas. Ellos ven las cosas desde otra perspectiva más amplia y te aconsejarán bien.

Eso de no prestar mucha atención parece que es algo que llevas implícito, porque también tu pareja está desanimada por la misma causa.

Exprésale a diario tus sentimientos y no sólo con palabras, sino también con hechos. Y no dejes de intentar conseguir ese trabajo con el que sueñas o la meta que te has propuesto. Hoy es importante que cuides tu aspecto personal, renuévate, Libra.

Escorpio

Hoy tienes que plantearte en serio cambiar de táctica en tu vida profesional. Por un lado, has de aumentar la confianza en ti misma a diario y por otro te has de enfocar mejor en tus obligaciones y poner en práctica lo que has aprendido en los años de estudio y de experiencia laboral, que lo tienes algo olvidado.

Ahí está la clave para que te salga todo perfecto. Hacer este repaso te será muy útil para lo que estás haciendo ahora a diario, que será el camino hacia un futuro exitoso, Escorpio.

Alguien está jugando contigo porque cree que eres una ingenua. Se trata de una persona muy prepotente que no te interesa para nada. Agarra al toro por los cuernos, toma el control de la situación y corta por lo sano. Te sentirás aliviada.

Sagitario

Puedes sentirte afortunada. Tu fama profesional te precede y te proporciona oportunidades de trabajo a diario, todos te buscan. Hoy podrías recibir una propuesta que te hará dudar.

Has de evaluar lo que tienes ahora y lo que puedes conseguir si te aventuras y aceptas, con el consiguiente riesgo, porque no sabes qué te vas a encontrar.

Es mejor que lo hables con alguien más, entre dos podrán discernir mejor qué es lo que más te conviene. También haz caso de tu intuición y no sólo hoy, sino a diario, porque ya sabes que siempre te da la clave, Sagitario.

Alguien a quien le importas mucho y que se preocupa de tu bienestar personal te manda muchos mensajitos. No dejes de responderle, tal vez es la persona ideal para consultar.

Capricornio

Estás conociendo en estos días a una persona y en cierto modo la estás vacilando o le vas dando a diario una de cal y otra de arena. Hoy tómate más en serio las posibilidades que tienes con esa persona que está demostrando estar por ti, Capricornio.

Si te atrae lo suficiente, avanza un poco para afianzar una posible relación y si no te conviene, no le entretengas.

Piénsalo bien antes de decidirte, no vaya a ser que luego te arrepientas. Ahora tienes mucha proyección laboral, presta más atención a este asunto porque supone tu realización profesional y se te podría escapar de las manos.

A diario te sientes un poco baja de moral y tiendes a compararte con quien no debes. Relaciónate con gente más afín a ti y se te pasará todo.

Acuario

A veces eres rápida como una bala, y aunque esto te proporciona algunas ventajas, también tiene algunos inconvenientes porque no te da tiempo a pensar, a reflexionar en asuntos que lo requieren.

Intenta ir más despacio a diario y cometerás menos errores, además te dará tiempo a enterarte bien de las cosas y aprender mucho más sobre ciertos temas que te afectan a diario.

Hoy una persona importante te pedirá ayuda, pero te resultará imposible atender esta petición. Explícale bien por qué no puedes acudir a su llamada y proponle aplazar un poco el encuentro, Acuario.

No dejes este tema sin solución, porque esta persona te puede brindar una gran oportunidad en el futuro próximo.

Piscis

Hoy es posible que tengas que enfrentarte a algún contratiempo con alguien de tu trabajo. Se trata de una persona conflictiva que busca gresca con cualquiera a diario. Enfrentarte a esa persona no te va a dar resultado.

Tendrás que valerte de tu sutileza y tu sentido común para evitar que se te suba a caballo o te ponga en evidencia.

Sobre todo, evita utilizar un tono agresivo y enzarzarte en una discusión absurda. Sabrás reconducir la situación, aunque no será tarea fácil. Tampoco tu vida sentimental anda hoy muy boyante.

La persona que está a tu lado no te ve decidida a avanzar en la relación y esto está haciendo plantearse a diario cambiar el rumbo. Si para ti es muy importante, estás todavía a tiempo de arreglar el desaguisado, Piscis.

