 Hoy 30dic las energías se mueven a tu favor

Aries

De acuerdo al Horóscopo de hoy, todo el trabajo de tipo intelectual te resultará muy estimulante hoy, Aries. Antes de hacer un gran desembolso procura asesorarte en profundidad. Puedes tener problemas en lo laboral por cuestiones de normativas, paciencia. Todavía no puedes permitirte comprar eso que tanto quieres, tienes que esperar. No te preocupes mucho por los temas de amor, dale tiempo al tiempo. Si le has echado el ojo a alguien, te va a resultar fácil atraerle hacia ti. En el plano sentimental, éste es un momento favorable para pasar a la acción, asegura Mhoni Vidente a través del portal soy carmin

Tauro

Atraviesas una etapa de optimismo e ilusión en tus relaciones personales. Si quieres pasar momentos especiales este día, acércate a Cáncer y Capricornio. Tienes que cuidar un poco más tu salud, de este modo volverás a tener toda tu energía. Deberías delegar responsabilidades en los que te rodean, descansa un poco. Te iría mejor si moderas tu alimentación, tu calidad de vida aumentaría.

Géminis

El Horóscopo te asegura que, si quieres cambios laborales, Géminis, no esperes más, es el momento de ponerte a ello. Tendrás muchas satisfacciones durante este día en el trabajo, te animarás. Procura avanzar todo lo que puedas con tus tareas, pronto vendrá lo creativo. En los asuntos de dinero tendrás que tener mucho cuidado, no arriesgues nada. Podría surgirte un encuentro inesperado con alguien que te gusta, disfrútalo. Si has tenido algún conflicto de convivencia, ahora lo podrás solucionar

Hay cambios en el amor, pero no te lances a la primera, ten un poco de calma. Vas a tener mucha energía positiva y la contagiarás a quienes te rodean. Tu buen humor te hará sobreponerte a cualquier problema que tengas este día. No abuses del ejercicio físico, lo más adecuado es dosificarlo en varios días. Trata de tener positividad, con otra actitud verás cómo te va mucho mejor en todo.

Cáncer

Hay un retraso en algo que esperas del trabajo, pero no debes preocuparte, Cáncer, las cosas llegan a su tiempo. Aprovecha la buena racha que atraviesas para ir de compras con tranquilidad. Puedes firmar un documento muy beneficioso para ti en los próximos días. Aprovecha ahora para comprarte un coche o hacer cambios en el que tienes. No te aburrirás en el aspecto del amor, los astros te deparan sorpresas. Pon más atención en tu relación o te terminarás aburriendo mucho, no lo dejes.

Tendrás encuentros familiares muy entrañables y significativos, lo pasarás bien. Te encuentras bien y con ganas de hacer muchas cosas nuevas, no te detengas. Vas a encontrarte muy bien tanto física como mentalmente, disfruta el momento. Pasas por un periodo muy dinámico y de muy buena salud, no vas a parar. No dejes que tu vida se reduzca a las responsabilidades, tómate un descanso.

Leo

No te agobies en el trabajo, ten calma, poco a poco lo irás resolviendo todo, Leo. Tendrás que hacer frente a algunos inconvenientes profesionales y lo harás bien. Te llegará muy pronto un dinero u otra cosa que llevabas un tiempo esperando. Tendrás mucho movimiento de dinero, no parará de llegar y de irse este día. Tu entorno está resultando insoportable e impredecible, sé paciente. En el amor, si tienes pareja, es posible que te diga algo que te deje de piedra.

Tienes muchas posibilidades de discutir con alguien de la familia, trata de evitarlo. Tienes mucha energía mental para estudiar o llevar a cabo tus ideas recientes. Ten cuidado con los excesos, hoy es un día para la moderación en general. Te encuentras muy bien y con ánimos para cualquier cosa, avanzarás mucho.

Virgo

El Horóscopo de hoy indica que tu postura en el trabajo se verá favorecida este día, Virgo, los astros te apoyan. Podrías tener noticias sobre un dinero que viene de fuera o algo que esperas. Te propondrán una asociación o negocio que no te conviene, ten cuidado. La relación con un Escorpio que conoces puede ser muy buena este día. El apoyo de un amigo te puede hacer salir de un atolladero, debes confiar. Se te presentan días muy favorables en el terreno del amor, pon de tu parte.

Estar con tu familia o con tus amigos cercanos hará que te sientas muy feliz. Te sientes bien, pero toma algunas precauciones frente a las cosas frías. Tienes un exceso de energías, intenta encauzarlas mediante el ejercicio físico. Si estabas esperando un acontecimiento, ahora se producirá, te tranquilizarás. Trata de dormir un poco más, es lo que necesitas para recuperar las fuerzas.

Libra

En el trabajo el ambiente no es muy bueno, Libra, pero trata de quedarte al margen. Vas a tener la suerte a tu favor y puedes obtener alguna pequeña ganancia. Tendrás oportunidades interesantes, todo dependerá de cómo las aproveches. Piénsalo bien antes de gastar el dinero en algo que no necesitas realmente. Tienes los planetas fantásticos en tus relaciones, estás de suerte, aprovecha. Te plantearás vivir libre de ataduras este día, y salir a la aventura.

Tendrás algún familiar entrometiéndose en tu vida, pero en el amor te va bien. La compañía de tus hijos, si los tienes, te compensará de todos tus males. La tensión profesional te está provocando estrés, intenta tomártelo con calma. Un pequeño relax es lo que mejor te vendría para aliviar el estrés diario. Es importante que descanses mucho porque puedes llegar a agotarte de verdad.

Escorpio

Es posible que te surja alguna nueva oferta de trabajo, quizá te interese. Quieres hacer algunas compras, pero mejor espera un poco y planifícate. Si estabas en el paro, a partir de este momento te empezarán a surgir posibilidades. Vas a pasar una temporada muy pendiente de tu pareja y de los demás. Un amigo va a estar en apuros y no vas a dudar en ayudarle, te lo agradecerá, Escorpio. Las relaciones con los amigos se estrecharán mucho en este día, te divertirás.

Tendrás alguna reunión de familia y lo pasarás mejor de lo que esperas. Tratarás de mejorar tu imagen con un tratamiento y te verás fenomenal. Psicológicamente te vas a sentir como en una montaña rusa, habrá cambios. Dedicarás más tiempo al descanso para mejorar tu calidad de vida, mejorarás. Te sentirás alegre y con ánimo, harás cosas bastante divertidas en este día.

Sagitario

El Horóscopo de hoy te indica que el trabajo que tienes te conviene mucho de cara al futuro Sagitario, continúa en él. Procura no gastar sin control, tienes algunos riesgos estos próximos días. Si eres autónomo podrías estar entrando en una racha especialmente buena. Puedes tener una próxima entrada de dinero para sanear por fin tus cuentas. Relájate y déjate llevar por los deseos y los impulsos en el terreno del amor. Si conoces que un amigo tiene problemas con sus relaciones quizá deberías hacérselo saber, recomienda Mhoni Vidente.

Tu relación sentimental va estupendamente, aprovecha esta buena racha. El destino va a premiar todos los esfuerzos que has estado haciendo últimamente. Tu forma de vivir es la culpable de muchos de tus males, debes calmarte un poco. Quizá te animes a salir al campo y el aire libre te sentará muy bien. Vas a descansar de los problemas cotidianos y estarás mejor en general.

Capricornio

No hagas caso de un trabajo que te van a proponer, Capricornio, es un bluf, cuidado. Tendrás que decidir si quieres más tiempo libre o más dinero, es el momento. Podrías recibir una cantidad de dinero importante en los próximos días, pero procura no salirte de tu presupuesto, no gastes tanto o lo lamentarás. En el amor, tu magnetismo está en alza y harás alguna conquista sin proponértelo. Acepta a cada cual como es, no te compliques la vida intentando cambiarlos.

Te conviene hablar claro hoy a los demás para que no haya malentendidos. Si pusieras tus papeles en orden, te evitarías muchos problemas, no lo demores. Tienes una racha muy positiva en lo personal, sólo tienes que dejarte querer. Estarás con mucha energía positiva y podrás hacer lo que quieras, aprovecha. Podrías tener un poco de ansiedad estos días, pero en general estás bien.

Acuario

Tendrás algún retraso en un dinero que tenías que cobrar, Acuario, pero llegará. Alguien va a ponerte las cosas difíciles en el trabajo, no se lo permitas. Parece que tu dinero vuela, trata de controlarlo más, luego lo agradecerás. Vas a necesitar bastante apoyo de tu gente cercana, pero no te faltará. Vas a tener nuevas ilusiones que te harán ver la vida con otros ojos. En el amor podrás tener nuevas emociones si las buscas, tendrás oportunidades este día.

Tu pareja y tus amigos estarán a tu lado para darte la energía que necesitas. Puedes estar de los nervios, pero tienes mucha vitalidad y energía. Tendrás una gran actitud y disfrutarás de la vida esta temporada. Estás bien, pero ten cuidado con los cambios de temperatura, protégete. Te van a invitar a muchos sitios y puedes terminar con cansancio y harto de gente.

Piscis

Te librarás de algunas deudas si te administras bien, Piscis, puedes conseguirlo. En el trabajo te vas a sentir bien, con comodidad y sin problemas, te irá bien. En tu economía no van las cosas como te gustaría, pero se arreglará enseguida. Si has pedido un crédito te van a pedir un montón de papeleo, paciencia. Deberías concentrarte en terminar algo que tienes que presentar, o lo lamentarás.

En el amor, puedes conocer a una persona muy atractiva con la que tendrás tus posibilidades. Mantén la moral alta, en breve plazo llegarán buenos tiempos para ti. Puedes empezar una nueva vida en lo que se refiere a temas de salud. Te puede costar mucho conciliar el sueño, tienes que relajarte un poco. Vas a querer estar en casa con mucha tranquilidad, cosa extraña en ti, conseguirás relajarte por fin.

La conjunción de los planetas serán tus mejores aliados para alcanzar tus metas y proyectos



Informe21/LJ