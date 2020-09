 Horóscopo: Las estrellas revelan tu destino

Aries

Dinero y trabajo

Enfrentas una enorme carga de trabajo, debes planear cómo administrar tu tiempo para también descansar lo suficiente. Siempre intentas hacer los proyectos por tu cuenta pero, esta vez, deberías enfocarte en obtener lo mejor de tus colaboradores.

Amor

También debes dedicar más tiempo a tu pareja, tu relación estará mucho mejor conforme se acerque el final del mes. Si eres soltera podrías conocer a algún Leo, les encanta expresar sus sentimientos y necesitan ser escuchados.

Tauro

Dinero y trabajo

Has logrado avanzar recientemente, pero las cosas volverán a tomar el mismo ritmo lento que han tenido todo el año, por lo que tendrás que revisar todo a detalle y tomar en cuenta que habrá cambios que impliquen hacer modificaciones sustanciales.

Amor

Es posible que estés meditando y revisando tu relación de pareja y pensando en qué esperas de ella, te tomará algún tiempo decidir si continuarás en ella o no. Si estás solterx tal vez conozcas a algún Virgo, son muy analíticos y pueden dar buenos consejos.

Géminis

Dinero y trabajo

Sentirás que las cosas avanzarán nuevamente, pero con tantos planetas retrógrados verás que no solo no progresarás sino que hasta retrocederás en algunas cosas. Es posible que regresemos a una cuarentena más estricta pronto, por ello tendrás que prepararte y ser paciente.

Amor

Podrías estar enfrentando una crisis en tu relación de pareja, habrá retos y cambios importantes, las cosas no volverán a ser como antes. ¿Estás soltera? Tal vez conozcas a algún Sagitario, aunque les cuesta trabajo adaptarse a la nueva normalidad.

Cáncer

Dinero y trabajo

Aunque sientas que las cosas empiezan a mejorar, no bajes la guardia, será una situación pasajera. Notarás que a pesar de lo mucho que te esfuerzas no obtendrás buenos resultados, sin embargo no puedes rendirte, sigue adelante.

Amor

Es posible que tu pareja esté pasando por una situación económica muy complicada, las cosas podrían empezar a mejorar pero será un avance muy lento. ¿Eres solterx? Tal vez conozcas a un Acuario, pueden tener soluciones muy originales.

Leo

Dinero y trabajo

Si trabajas en algún proyecto que involucra a una persona extranjera, desearás que te critique menos y te apoye más. Tal vez te sentirás abrumada con tanto trabajo por hacer y tan poco tiempo para terminarlo. Tendrás que ser firme pero muy sútil.

Amor

El apoyo de tu pareja podría ayudarte a afrontar todos los cambios que estás teniendo en tu trabajo, sé paciente, no tomes decisiones precipitadas. En caso de que estés solterx, tal vez conocerás a un Escorpión, pero podrían confrontarse por sus puntos de vista diferentes.

Virgo

Dinero y trabajo

Estarás muy comprometida con tus proyectos, pero tus colaboradores podrían tener una actitud muy diferente, esto te ocasionará retrasos y pérdidas. Es posible que tengas que esperar hasta mediados de noviembre para poder avanzar como tú quieres.

Amor

Tu pareja y tú necesitan tener una muy buena comunicación, de lo contrario podrían tomar decisiones que los hagan tener pérdidas importantes. Si estás soltera tal vez conozcas a algún Aries, actúan precipitadamente y a veces les cuesta trabajo razonar.

Libra

Dinero y trabajo

¿Estás trabajando en el lanzamiento de algún producto nuevo o servicio? Te recomendamos no hacerlo ahora, trabajarías demasiado con pocos resultados, es mejor esperar a final del año. Si vas a comprar algún artículo electrónico es preferible hacerlo ahora.

Amor

Si tu pareja y tú están planeando casarse o tener un bebé, no es buen momento ahora, programen sus planes para el próximo año, las cosas estarán mejor. En caso de que sigas solterx, tal vez conozcas a algún Aries (están pasando por un momento complicado).

Escorpio

Dinero y trabajo

Si debido a la situación por ahora no cuentas con empleo, no te desesperes, habrá personas que solicitarán tus servicios( y aunque sean trabajos temporales te ayudarán a contar con los recursos necesarios para ir cubriendo tus gastos básicos).

Amor

Tal vez tu pareja tenga que hacer cambios importantes en su rutina, no agregues más estrés a la situación, ten paciencia y apóyala para que todo salga bien. Si estás solterx podrías conocer a algún Leo, pero no es buen momento para iniciar una relación.

Sagitario

Dinero y trabajo

Eres de lxs afortunadxs que lograrás avanzar más ahora, sin embargo también notarás los retrasos que provocan 5 planetas en fase retrógrada, busca apoyo de los clientes o de las personas con las que ya has trabajado anteriormente.

Amor

Es posible que estés más enfocadx y optimista para realizar tus sueños, tu actitud puede contrastar con la de tu pareja, ten paciencia, pronto podrán estar en sintonía. Si estás solterx tal vez conozcas a algún Capricornio, han pasado por muchas cosas difíciles.

Capricornio

Dinero y trabajo

¿Tus proyectos o negocios están sufriendo retrasos? La solución es volver a contactar a clientes, socios o promotores con los que hayas trabajando antes y con los que la experiencia haya sido muy buena, revisa si puedes reactivar su relación.

Amor

Tu pareja y tú han pasado por pruebas muy difíciles últimamente, todo lo que han aprendido los ayudará a tener una relación que podría ser la envidia de cualquiera. Si estás solterx tal vez conozcas a algún Cáncer, se complementan muy bien.

Acuario

Dinero y trabajo

Es posible que quieras reactivar tus actividades ahora y volver a la normalidad, pero no deberías bajar la guardia, la pandemia volverá a tomar gran fuerza y es mejor que reprogrames tus proyectos y compras de equipos electrónicos para finales de noviembre.

Amor

Tu pareja y tú estarán en armonía esta semana, aprovecha para tener un mayor acercamiento, pronto podría haber más tensión y tendrán que aprender a manejarla. ¿Estás soltera? Entonces podrías conocer a algún Libra, disfrutarás de su compañía.

Piscis

Dinero y trabajo

Es posible que tus gastos hayan estado aumentando últimamente (los motivos podrían ser comprar una casa, pagar la hipoteca, una remodelación o tener un bebé) cualquiera que sea la razón, te hará sentir más feliz y satisfecha.

Amor

Puede ser que tu pareja esté esperando algún pago que se ha retrasado más de lo normal, tendrán que ser pacientes porque ese ingreso no llegará pronto. Si estás soltero podrías conocer a algún Libra, son excelentes como pareja.

