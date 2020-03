 Horóscopo: Inicia el mes con el pie derecho

Definitivamente, este mes es de renovación personal, lo que nos hará crecer un poco más como humanidad. Sigue los consejos que Mhoni Vidente te da, a través de los Horóscopos del mes de abril, y descubre qué te deparan los astros. según reseña Soy Carmín.

Aries

Mes de suerte para tu signo y más porque atraviesas por una etapa de abundancia y prosperidad, así que trata de todo el mes de abril reinventarte en todos los sentidos y empezar ese negocio o cambio de trabajo que tanto deseas.

Recuerda que la conjunción de los astros junto con tu cumpleaños te hace ser más fuerte espiritualmente y todo lo que pienses y desees se te verá realizado solo tienes que dejar a un lado los deseos de rencor o venganza para que esa energía negativa no obstruya tus éxitos.

Predicción: En este mes sales de viaje o decides ir a visitar a tus familiares.

Tus mejores días van ser: 02, 04, 09,10,11,17, 19, 21, 24,2 9, 30 en estos días las energías positivas van estar muy fuertes así que trata de hacer cualquier cambio positivo en tu vida, Aries.

Tu lema en este abril va ser “SER FUERTE EN TODO”.

Tauro

Este mes será para tomar decisiones en asuntos personales, recuerda que tu signo es tierra y eso lo hace ser muy aguantador de todo, pero es el momento de tomar la mejor decisión para ser feliz, así que no tengas miedo que los cambios que hagas en tu vida te ayudará a crecer más como persona, Tauro.

Predicciones: En cuestiones de trabajo te llega el cierre anual o inventario, va ser un mes de muchos cambios en tu empresa o negocio, así trata de estar muy atento a todo y no confiar en nada ni en nadie.

Recuerda, para que te salga bien tu trabajo lo tienes que hacer tu mismo, a los Tauro que están casados o con pareja va ser un mes de problemas de celos o estar muy alterados así les recomiendo tener paciencia y si no puedes seguir con la relación es mejor tomar un tiempo para ti y empezar a conocer más personas compatibles con tu signo.

Tus mejores días de este abril van ser: 01, 04, 09, 11, 12, 11, 21, 29

Tu lema en este mes de abril va ser “REINVENTARSE EN TU VIDA”.

Géminis

El cuarto mes de año para tu signo es una etapa de progreso y avanzar en cuestiones económicas así que no lo dudes en pedir un aumento de sueldo o un cambio de puesto que te va llegar lo que tanto deseas, Géminis.

También en este mes de abril para los gemelos del zodiaco les indica que dejen a un lado problemas amorosos y te concentres más en tu vida laboral que solo te está quitando energía positiva.

Tus mejores días del mes de abril van ser: 02, 03, 09,10,17, 21, 23, 28, 30.

Tu lema de este mes es EL ÉXITO ES MÍO, LO TOMO.

Cáncer

Tus energías van estar más despiertas que de costumbre y eso significa que la oportunidad de saber qué te conviene en cuestiones de trabajo y vida personal vendrá a ti como una sensación o intuición que te va dará la señal de saber qué camino tomar, Cáncer.

Los días de la suerte para este son: 01, 03, 07, 09, 17, 19, 21, 28, 30.

Tu lema en este mes va ser “VOLVERSE A LEVANTAR”.

Leo

Tu energía positiva esta al mil en todo lo que realizas y es que a tu signo siempre le gusta mucho este mes porque es cuando se realizan casi todos tus deseos y siempre se renueva tu energía por el contacto con los rayos del sol, por eso no dejes de salir a caminar en las mañanas o tardes para que la fuerza solar aliente tus buenas energías, Leo.

Tus mejores días en este mes van a ser: 01,02,04,08,10,15,20,21,25,29,30.

Tu número de la suerte todo el mes será: 27 y 09.

Tu lema de este mes va ser “SIEMPRE POSITIVO ANTE LOS PROBLEMAS”.

Virgo

Abril va ser de transformaciones radicales para tu signo, recuerda que estás en tu etapa de crecimiento personal y laboral que todo lo que te sucede en este mes va repercutir en todo el año, así que trata de mantener la buena actitud y siempre la fuerza espiritual en todo lo que realices que te va muy bien

Recuerda que tu número de la suerte es el cuatro así que no lo dudes y toma la suerte que es tuya, Virgo.

Tus mejores días del mes serán: 03, 06, 09, 10, 19, 21, 23, 27, 29, 30.

Tu lema este mes “NO MIRAR PARA ATRÁS Y SEGUIR AVANZANDO QUE EL TRIUNFO SERA TUYO”.

Libra

En este mes de abril vendrá a ti la oportunidad de trabajo nuevo y bien pagado, recuerda que en este mes tu signo tiende a tener una metamorfosis en tu forma de pensar y de ser para elevar más tu energía a lo positivo, por eso te recomiendo mantenerte en comunicación con lo divino y meditar más en tu vida diaria.

Ten cuidado con los dolores o golpes, recuerda que tu signo sufre de retención de líquidos o problemas de mala circulación, así trata de llevar una dieta sin sal y hacer más ejercicio, que eso te mantendrá más saludable, Libra.

Tus mejores días en este mes van a ser: 02, 05, 09, 12, 17, 21, 23, 39, 30.

Te recomiendo poner una veladora azul fuerte o morado el día primero de abril para que venga todo el mes más abundancia.

Tu número de la suerte será: 07 y 65.

Tu lema va ser “PERDÓN Y OLVIDO QUE HOY VIVO UN NUEVO COMIENZO EN MI VIDA”.

Escorpio

En estos días, tu signo va entrar en una etapa de crecimiento económico y laboral, por eso te recomiendo que hagas un plan de acción para todo el mes y puedas llevarlo a cabo, Escorpio.

Tu signo es el líder social y político y eso te ayuda siempre a tener muy buenas relaciones públicas, tu signo es muy responsables y siempre trata de hacer las cosas súper bien, por eso se tarda para terminar cualquier tarea y esa forma de ser te va llevar al éxito.

Tus mejores días del mes serán: 01, 02, 04, 09, 12, 19, 23, 29, 30.

Tu lema en este mes es SER EL MEJOR

Sagitario

Abril es tu mejor mes en cuestiones amorosas, recuerda que tu signo es fuego y eso te hace siempre estar en busca de la pareja ideal y enamorarte, así que en este cuarto mes te viene un amor verdadero y a los Sagitarios que están en pareja va ser un mes de casamiento o formalizar.

Tus mejores días van a hacer los días: 01, 02, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 27.

Tus números de la suerte: 04 y 33.

Tu lema para este mes va ser “NO RENDIRSE Y SEGUIR AVANZANDO”.

Capricornio

Abril va ser un mes muy bueno para tu signo Capricornio y más en lo personal. Por fin decides ser feliz y empezar una relación de pareja muy compatible contigo, recuerda que estás en tu etapa de crecimiento personal.

En este mes te invitan a salir de viaje dos veces una de trabajo y otra por vacaciones, recuerda que tu signo es una de lo más viajeros del zodiaco así que tu disfruta a donde vayas. Ten cuidado con tu carácter o temperamento porque vas a estar muy agresivo y con todo mundo, así que trata de calmarte, Capricornio.

Tus mejores días será: 01, 02, 04, 07, 15, 19, 23, 25, 29.

Tu lema en este mes es “REINVENTARSE Y SER EL MEJOR”.

Acuario

En este mes tendrás una plena renovación personal y te darás cuenta que es tiempo de madurar y formar un patrimonio para tu futuro, pero tu mejor meta será no ser tan rencoroso y tiene que empezar a perdonar para que no te cargues de energías negativas del pasado, que tu signo es muy aprensivo y tienes que aprender a soltar lo que no era para ti y ser feliz, Acuario.

Tus mejores días en este mes serán: 02, 03, 09, 12, 15, 16, 21, 25, 27, 28.

Tu lema en este mes “NO DEJARSE VENCER Y BUSCAR EL ÉXITO SIEMPRE”.

Piscis

Tomará la decisión de cambiar de actitud y dejar lo negativo atrás, recuerda que tu signo está atravesando por una etapa de crecimiento espiritual y laboral por eso te recomiendo que en este día primero de mes prendas una vela de color azul y pidas que a tu ángel de la guardia que te proteja en todo lo que vayas realizar, Piscis.

Tus mejores días serán: 01, 02, 03, 07, 13, 16, 18, 22, 23, 29.

Tus números de la suerte: 08, 21, 33.

Tu lema de este mes es “SIEMPRE SALIR ADELANTE”.

