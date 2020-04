 Horóscopo: El tiempo pondrá todo en su lugar

Soy Carmín explica que la fortuna de cada signo del zodiaco, se verá reflejada en el horóscopo de hoy. En tiempos difíciles como estos, es difícil ver la esperanza y lo bonito de la vida, por lo que hay que abrir muy bien los ojos, pues lo tenemos enfrente.

Sé positivo, y las cosas vendrán solas a tu vida, solo hay que imprimirle un poco de esfuerzo y energía, para que todo salga bien en el amor, salud y trabajo.

Aries

No debes dejar que ciertas personas se aprovechen de los momentos en los que puedes tener la guardia un poco baja por distintos motivos, Aries. Es hora de que dejes las cosas muy claras, con firmeza y sin tapujos. Será la manera de sentirte mejor.

Tauro

No desesperes por no poder hacer lo que te apetece hoy, hay muchas maneras de evadirse y harás bien en hacer alguna actividad que tenga que ver con la naturaleza. Cuidar de las plantas o de un animal, por ejemplo. Con eso te sentirás mucho mejor, Tauro.

Géminis

Tu intuición no te engañará si te pones a imaginar lo que alguien muy cercano piensa porque vas a llevar razón. Esos movimientos que detectas a tu alrededor y que no crees muy limpios, serán ciertos. Debes andar ojo avizor y apartarte de ellos, Géminis.

Cáncer

Debes tranquilizarte y dejar que los nervios que puedan aflorar cerca de ti no te afecten demasiado porque desde luego no es ahora cuando te debes contagiar de tensiones que no te afectan. Respira hondo y sigue adelante. Lo puedes conseguir, Cáncer.

Leo

Sabes que puedes salir de ese pequeño bache que estás pasando porque las cosas van a empezar a mejorar dentro de poco y tu habrás conseguido mantenerte a flote, Leo. Valora lo bueno de lo que tienes en tu vida, que es mucho más de lo que te parece en ocasiones.

Virgo

Tu inteligencia le hará darse la vuelta a la tortilla en unas circunstancias poco alentadoras, pero que vas a aprovechar para demostrarte tus muchas habilidades y capacidades, Virgo. Te sentirás muy bien contigo después de haber conseguido superar la prueba.

Libra

Tienes muchas virtudes y lo sabes. Tus habilidades y toda tu capacidad, se pondrá a prueba el día de hoy, y saldrás victorioso. Eres muy valioso, y este día lo comprobarás más que nunca, y, además, te sentirás bastante bien al respecto, Libra.

Escorpio

Liberarse de pensamientos limitantes es lo mejor que puedes hacer ahora porque, si dentro de ti tienes la certeza de superar una situación, lo puedes conseguir, Escorpio. Ya puedes ver alguna solución factible. Una persona que casi no conoces te echará una mano.

Sagitario

No te plantees que tu pareja tiene que ser igual que tú, todo lo contrario, porque cada uno es diferente y las semejanzas pueden ser puntuales. Deja que exprese toda su personalidad y abre tu mente, Sagitario. Deja que su individualidad y la tuya se lleven bien.

Capricornio

Asumir todo lo que ha pasado y que eso está cambiando tu modo de trabajar es algo que ahora te va a empezar a pasar factura. Eso debes manejarlo con todo el cuidado y gestionarlo con frialdad. No tiene por qué ser negativo si ves sus posibilidades, Capricornio.

Acuario

Quizá no es mala idea que te plantees buscar cierta clase de ayuda, aunque sea virtual, para apoyarte en tus virtudes y capacidades más y olvidar tus carencias o, mucho mejor, aprender a superarlas. Esa es una opción que debes valorar ahora, Acuario.

Piscis

Cuanta más concentración pongas en el trabajo que haces, mejor te van a salir las cosas y si se trata de alguna labor relacionada con los demás, de apoyo o ayuda de alguna clase, más satisfacciones te dará. Eso lo vas a tener muy claro y muy pronto, Piscis.

