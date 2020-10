 Horóscopo de hoy: Esto es lo que dicen los astros signo por signo

Aries (21 marzo -19 abril)

Es buen momento para comenzar a trabajar y desarrollar una mejor comunicación con esa persona que amas y con tus relaciones de amistad y familiares.

Tauro (20 abril – 20 mayo)

El trabajo se ve bien, pero debes tomar decisiones estratégicas pensando en tu seguridad financiera, no confíes fácilmente en cualquier persona para hacer nuevos negocios.

Géminis (21 mayo – 20 junio)

Tienes el poder de cambiar todo lo que no te parece bien, estás en un momento de autoescucha que te servirá para reflexionar en lo que estás haciendo.

Cáncer (21 junio – 22 julio)

Es un momento de reencuentros y reconciliación, todo comenzará a tomar un mejor ritmo, podrás ver a personas extrañas a causa del contexto actual.

Leo(23 julio – 22 de agosto)

Ten cuidado y más tacto con las palabras que comunicas a tu pareja o familiares, se pueden sentir ofendidos y provocar malos entendidos.

Virgo (23 agosto – 22 septiembre)

En el ámbito laboral todo permanecerá bien, sigue trabajando como lo has hecho hasta ahora, y no te adjudiques labores que no te corresponden.

Libra (23 septiembre – 22 octubre)

Debes agradecer la salud y todo lo que te brinda el Universo en abundancia, constantemente estás renovando tu espacio exterior e interior, esa actitud es muy positiva para tu vida.

Escorpión (23 octubre – 21 noviembre)

Ten paciencia si no te sientes con tanto ánimo como de costumbre, aprende a escuchar y conectar con tu cuerpo, descansa y respira relajadamente las veces que sean necesarias.

Sagitario (22 noviembre – 21 diciembre)

Pareciera que en el ámbito del amor siempre estás corriendo peligro, debes ayudarte y ser una persona decidida, termina con aquello que te hace mal o supera los obstáculos que se interponen.

Capricornio (22 diciembre – 19 enero)

Comienza a experimentar y conocer lo que te gusta, si estás conociendo a una nueva persona no juzgues anticipadamente, te puede sorprender con el pasar del tiempo.

Acuario (20 enero – 18 febrero)

Respecto al dinero se mantiene estable, pero no aumentará durante estas próximas semanas, a no ser que hagas un sobreesfuerzo, y no es recomendable por ahora.

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

Tu familia siempre estará feliz de estar contigo, aunque a veces tengan diferencias ellos son las personas más importantes para ti y darías todo por ellos.

