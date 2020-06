 Horóscopo: Abre tu mente y corazón

Las oportunidades se presentan, en la mayoría de las ocasiones, una sola vez en la vida. Por eso, es necesario que no las dejes pasar, y las incluyas en tu vida para ser y sentirte mejor. Abre tu mente y corazón y déjalas entrar. Conoce qué oportunidades traen los astros para ti, a través del Horóscopo de este 23 de junio, que Mhoni Vidente tiene para ti.

Es tiempo de poner manos a la obra y labrar tu futuro. No desperdicies tiempo, y toma lo que la vida te regala. Sigue los consejos de Mhoni Vidente y su Horóscopo, y de acuerdo a tu signo del zodiaco, aprende a elegir lo que más te conviene para ser feliz, reseña soycarmin.

Aries

Últimamente te estás dejando arrastrar por la corriente, a diario todos te llevan por donde quieren y tú les sigues sin rechistar y te muestras de acuerdo con ellos.

Hoy párate dos segundos a pensar y verás que no llevan razón en todo y que les estás dando cancha, pero a lo mejor te perjudicas a ti misma, Aries.

No hagas tanto caso de la gente, que está mirando por su propio interés, incluso las personas de más confianza pueden estar equivocadas. Cuestiónatelo.

Hoy alguien te va a pedir que le hagas un favor o quizá un trabajo. No te comprometas porque tal vez si aceptas no puedas cumplir y te vas a agobiar. Tienes poco tiempo y menos ganas. Di que no por una vez y descansa.

Tauro

Una persona con influencia en tu medio laboral o profesional con la que tienes contacto diario, hoy te ofrecerá echarte una mano. Tu primer impulso quizá sea agradecerlo y rechazarlo, pero no debes hacerlo.

Esta persona sabe muy bien lo que vales, si te recomienda a alguien es consciente de que se pondrá una medalla, así que acéptalo porque realmente el camino para llegar a tu meta se te hará más corto.

Además de este tema tan positivo, hoy puede que alguien se te declare sin más rodeos o te tire los perros sin contemplaciones, Tauro.

No tendrás duda alguna sobre sus intenciones. Piensa si quieres aceptarle, pero desde luego te dejará cautivada con su carácter y simpatía. Sería para ti una buena compañía con la que disfrutar a diario.

Géminis

Hoy procura aliviarte de la carga que llevas a cuestas a diario desde hace tiempo. No paras de pensar en una persona que no te corresponde y no haces nada para salir de este círculo vicioso, Géminis.

Convéncete de que hay muchísimas cosas y mucha gente que estaría encantada contigo. Por otra parte, no expreses tu malhumor a diario con los que te quieren, es injusto. Y no pidas favores que no estés dispuesta a devolver.

Cáncer

Te sientes muy contenta a diario al lado de una persona que estás conociendo. Desde el primer momento te entró por el ojito derecho y a día de hoy sigue haciéndolo.

Realmente puede ser alguien que te haga muy feliz, pero antes has de resolver tu actual situación, lo que vives a diario, quizá con otra persona o algún tema que te impide dedicarte por completo a él.

Hoy tómate un tiempo de soledad para reflexionar profundamente sobre este tema. Si no le encuentras salida, consulta con alguien que pueda orientarte, una persona que no se lo tome de un modo superficial.

Va en ello tu felicidad futura. Cuando logres aclarar tus ideas y resolver la situación, te sentirás liberada. No dejes de intentar buscar la fórmula hoy, es un buen día para la intuición, Cáncer.

Leo

Alguien en quien tienes bastante confianza, te propondrá hoy un plan inesperado, algo muy diferente de lo que haces a diario. Desecha todos los temores tontos que sueles tener en estos casos.

Vive la vida y las experiencias que te ponen a tu alcance. Otras personas darían media vida por ello y puedes sentirte afortunada por ello.

Tienes que cambiar un poco tu mentalidad, explorar a diario en lo desconocido, para aceptarlo o rechazarlo, esto ya es decisión tuya. Pero no te niegues de entrada a vivir. Además, no va con tu naturaleza de Leo.

Las propuestas que te hagan hoy son en esencia positivas, también en los negocios y los tratos. Puedes labrarte un camino de futuro muy próspero si te llega hoy una de estas oportunidades de oro. No temas al riesgo y aprovéchala.

Virgo

Una oportunidad de trabajo que estabas esperando a diario, hoy puede materializarse. Te pueden llamar de una empresa que tanteaste buscando trabajo, o algo por el estilo.

Esto tendría que ponerte contenta, pero no es así y es precisamente ahora cuando te entran todas las dudas sobre si estarás mejor o peor que en el trabajo que tienes, Virgo.

Sabes que puede suponer un gran avance, pero no tienes nada seguro. Piensa que la vida, seguro al cien por cien no hay nada. A veces hay que arriesgarse para conseguir un objetivo. Nadie dice que las cosas sean fáciles, más bien todo lo contrario.

Analiza a fondo lo que te están ofreciendo y lo que tienes a diario. Sólo tú eres la responsable de tu decisión y hoy puedes acertarla de lleno.

Libra

Alguien no te quita el ojo de encima, y está más que pendiente de ti, aprovecha y disfrútalo. Las renovaciones son buenas, pero debe reflexionar sobre si hoy es el momento de invertir.

Tus amigos te adoran y estarán pendientes de ti para ayudarte, para apoyarte, para divertirse contigo o para consolarte.

Eres un referente familiar y necesitas prodigarte más. Tus seres queridos te necesitan. Confían en tu criterio.

No has tenido muy buen día. Aprender a separar el trabajo de tu vida privada o todo te irá mal. Tienes que ser consciente de la realidad y debes ser positivo, Libra.

Escorpio

Su encanto no brillará demasiado en el día de hoy. Es un buen día para reflexionar sobre qué realmente quieres y cómo es la mejor forma de conseguirlo. Trabajo, amigos, deporte; puede disfrutar de todo, ya que energías no le faltan.

Hay que matizar el placer y orientarse hacia lo material. Utilice su popularidad para nuevos emprendimientos. No tienes muy buen día hoy, pero lo que sí tienes es un montón de buenos amigos.

Tienes que ser consciente de lo que te rodea. Trabajas en un ambiente muy tóxico, y ni cuenta te das. Se diplomático y no entres en el juego. Un trabajo bien hecho es lo único que cuenta, Escorpio.

Sagitario

Hoy tendrás un día magnífico, pero no por casualidad, sino porque te lo has ganado a diario. Has trabajado mucho en tu autoconocimiento y has llegado a una serie de conclusiones que ahora te hacen sentir mucho más segura de ti misma.

También ha subido tu autoestima y buena falta te estaba haciendo. Lo importante ahora es procurar que no baje al mínimo contratiempo, ya que últimamente tienes cierta tendencia a desmoralizarte a diario por cualquier tontería.

Tu capacidad de comunicación es muy apreciada en tu entorno. Hoy te pueden proponer que medies en un tema un poco delicado.

Puedes salir airosa de ello, eres perfectamente capaz, y ahora lo sabes. Si aceptas le harás un gran favor a alguien que no puede hacerlo por sus propios medios, Sagitario.

Capricornio

Hoy no estás del mejor humor, pero procura no pagarlo con tus compañeros de trabajo o con la persona que tienes al lado a diario porque todavía complicarás más la situación.

Estás desbordada con lo que te han encargado, pero los demás no tienen la culpa. En todo caso habla con tus superiores y pacta una organización diferente de las tareas para que no te supongan tanta carga a diario.

Sueles descargar tu mal genio en quien menos culpa tiene, tanto en el ambiente laboral como en el amor, Capricornio.

Estás molestando a esa persona que sabes que te quiere de verdad y en cambio toleras todo a gente que no se lo merece. Hoy mira bien en quién depositas tu confianza, verás que en algunos casos te has equivocado.

Acuario

Necesitas descanso y poner más orden a diario en tu vida. Tienes demasiadas cosas entre manos y acabas en el caos más absoluto por querer atenderlas todas al mismo tiempo.

Has de priorizar y hoy mismo, si puedes, delegar en alguien que te ayude. Además, estás agobiada porque alguien te ha dado la espalda y no sabes ni sospechas qué es lo que le ha pasado, por qué se ha molestado.

No se trata de una persona trascendental en tu vida, no pasa nada si no está. No martirices con el tema, que no vale la pena, Acuario.

Pasa página y céntrate en lo tuyo. Arma un plan con tu pareja el próximo fin de semana. Tu chico o la persona con quien compartes la mayor parte de tu día, debe ser ahora tu máxima prioridad.

Piscis

El amor está hoy potenciado para los nativos y nativas de Piscis. Puedes recibir un detalle de la persona que está contigo a diario. Estaría bien que tú le correspondieras adecuadamente, porque llevas una temporadita en que estás tan segura de este amor que lo das por sentado y no te deshaces ni palabras, ni en mimos ni en caricias.

¡No caigas en la rutina! Haz algo para avivar la chispa. Si estás soltera y buscando a tu media naranja, aunque todavía no haya aparecido no desesperes ni creas que esperas un imposible, Piscis.

Hay alguien que te desea, aunque no busca los cauces normales para manifestarte todo esto que siente. A diario está cerca de ti y si hoy piensas con el corazón, sabrás de quien se trata. Utiliza ese sexto sentido que tienes tan desarrollado.

YS