 Descubre lo que te deparan los astros para este fin de semana

HOLA.com te ofrece las predicciones para este fin de semana.

Aries (21 de marzo - 20 de abril)

No hace mucho tiempo, las televisiones eran tan grandes que parecía que dentro podían albergar hasta un plató. No sé si alguna vez lo has imaginado… Cuando era un crío, me lo planteé en varias ocasiones. En cambio, en la actualidad, disfrutamos de unos televisores elegantes, de pantalla plana, que logran sumergirnos en esas imágenes que proyectan. Basta con mirarlos para caer en su encanto.

Este fin de semana, habrá una conexión entre Júpiter y Neptuno, así que déjate llevar por tu imaginación.

Tauro (21 de abril - 21 de mayo)

He confeccionado un menú lleno de preocupaciones, para que puedas escoger tranquilamente qué quieres. El restaurante se llama ‘Mal presentimiento’, y en él puedes elegir desde un pan problemático hasta un postre de miedo. Tú decides. ¿Qué no te gusta ninguno? Entonces puedes pasar al menú principal, te aconsejo que pruebes la ensalada de la desesperanza. Es muy calmado.

Deja de darle vueltas a todo. Este fin de semana, el cosmos indica que vas a tener varios motivos para alegrarte.

Géminis (22 de mayo - 22 de junio)

Si lees lo que dice una canción de Donovan, a simple vista, puedes pensar que es un sinsentido: “primero hay una montaña, luego no hay montaña, luego sí la hay". Pero lo que hacía este cantante, en realidad, era plasmar una de las creencias del budismo. Quizá, sea considerado inapropiado tratar de explicar con un tema musical una fe de estas características… Pero, en muchas ocasiones, no debemos fiarnos sólo de las meras apariencias.

A medida que Mercurio, tu regente, abandona el mundo de las sombras, urge que revises, de nuevo, la actual situación de tu familia. Existen muchas probabilidades de que aparezca algo agradable.

Cáncer (23 de junio - 23 de julio)

Aunque no podamos decirlo bien alto y claro siempre, lo cierto es que a todos nos reconforta ir tachando cosas de nuestra lista de tareas. De hecho, corremos el peligro de emocionarnos demasiado, y, al final, crear un nuevo listado. En definitiva, sin apenas percatarte de ello, estarás luchando, una vez más, por hacer todo.

Mientras dejas atrás la oscuridad, Mercurio te alienta a cambiar tu forma de actuar frente a los acontecimientos que están a punto de ocurrir. En vez de pensar en todo lo que te queda por hacer, ¡libérate!

Leo(24 de julio - 23 de agosto)

Si una persona te hace feliz, es normal que quieras mantenerla a tu lado. En el caso de que una persona te quiera, este sentimiento te llena. Y si te encuentras con alguien al que no terminas de comprender, no tires la toalla. Quizá se forje una buena amistad. En ocasiones, necesitamos un poco de tiempo para conocer a las personas y hacernos a ellas. Puede que esa persona no actúe de forma ‘normal’, conforme a las reglas de la sociedad. Lo que no quiere decir que no sea de tu cuerda.

Este fin de semana, dale una nueva oportunidad. No te arrepentirás.

Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

El tiempo tiene su propio ritmo. No podemos acelerarlo ni retrasarlo. Sólo nos queda adaptarnos a él y a sus normas. Si nos agobia, sólo nos queda cambiar nuestra perspectiva a la hora de valorarlo. Te pongo un ejemplo: aguardas la llegada de un tren que llega tarde. En vez de pasear, comiéndote las uñas, por el andén, puedes dedicarte a pensar en algo. Así, tendrás la sensación de que el tiempo pasa más rápido.

Mientras tu regente abandona la oscuridad, este fin de semana, no dudes en realizar un pequeño ajuste que cambiará todo por completo.

Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Hay una canción del musical ‘Guys and Dolls’ que nos urge a tener “la fiesta en paz, no te alejes de mi vista, quédate conmigo nena, soy el tipo con el que viniste. Suerte, sé esta noche una dama”. Soy consciente de que el tema se ha quedado un poco desfasado. Pero da igual. Puesto que Júpiter y Neptuno se alinean, este fin de semana serás una chica afortunada.

Si te muestras educada y amable con la fortuna, ésta se pondrá de tu parte. Aplica lo mismo con la gente que te rodea. Recibirás respuestas agradables.

Escorpio(24 de octubre - 22 de noviembre)

Cuando tomamos una decisión acerca de nuestro futuro, al principio, es lógico que nos sintamos extasiados. Dado que hemos establecido un objetivo claro, el optimismo nos invade, y nos sentimos capaces de lograrlo. Jamás cambiaremos de rumbo. Sin embargo, con el paso del tiempo, retomamos antiguos hábitos, y antes de que nos podamos dar cuenta, hemos vuelto a la casilla de salida.

Para conseguir, de verdad, un cambio, se necesita mucha paciencia y firmeza. Pero no te preocupes demasiado porque el vínculo que se establece entre Júpiter y Neptuno te envía mucha fuerza. Es más, te sobra para alcanzar tu meta.

Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

La clave está en formular las cuestiones adecuadas a las personas correctas. No le vas a preguntar a un ganadero cómo puedes reducir tu consumo de carne. Y es poco probable que una persona que defiende el medio ambiente te hable sobre las ventajas de moverse a todas partes en coche. Lo que vengo a decirte es que todos tenemos unas creencias y principios, y por ello, en cuanto nos toca valorar ciertos hechos, nos cuesta ser imparciales.

Dado que tu regente conecta con Neptuno, deberías cuestionarte cómo lo que necesitan algunas personas muy importantes para ti podrían influirte. No dejes que la tristeza de otras personas te afecte.

Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Las situaciones complicadas tienen algo inverosímil. Al fin y al cabo, cuando nos encontramos en situaciones extrañas, nos animamos a hacer cosas que no solíamos. En estos casos, conviene no dejarnos llevar por el miedo, y asumir que las normas que rigen nuestra sociedad son borrosas.

Este fin de semana encontrarás muchas cosas positivas en esa situación que tanto te agobiaba.

Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Siempre se ha asociado el signo Acuario con la rebeldía y los actos revolucionarios. Sin embargo, por mucho que vuestro símbolo sea una jarra donde recoger el agua, no quiere decir que no sepáis valorar ideas antiguas. Más bien, lo opuesto. Gracias a ello, vais siempre pegados a la modernidad. Siempre a la vanguardia de todo. ¿No crees que has forzado al máximo tu impulsividad natural?

Quizá, pero también puede que todavía tengas que darle otro empujón para que vaya todavía más lejos.

Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

¿Qué persona en su sano juicio buscaría siempre una solución sencilla para los grandes retos de nuestra existencia? ¿Acaso existe alguien que rechace las soluciones sencillas para grandes problemas? Los seres humanos tenemos dos opciones: o bien asumimos el problema y lo interiorizamos, u optamos por alzarnos contra el sistema. Y si logramos un acuerdo, ¿lo mejor no sería tomarlo?

Dado que este fin de semana Júpiter y Neptuno se encuentran en la misma línea, vas a poder hacerte la sorprendida ante algo que ya conocías. Ten fe en tu intuición natural. Serás capaz de destapar una mentira.

YS/Informe21