 ¿Crees que tu pareja te engaña? ¡Descubre las señales según su signo!

Las personas según su signo zodiacal tienden a demostrar que mienten a partir de ciertas señales que deberás aprender para no quedar como ingenua, wapa te ayuda a descubrirlo.

Aries y poderosa frente:

Son poderosos de pies a cabezas, pero cuando se trata de mentir, su frente es la que resalta más, pues tienden a moverla una y otra vez de una forma muy extraña. A esto, también le pueden agregar la poca capacidad de mirar a los ojos. Algunos prefieren evadir la mirada.

Tauro y el tartamudeo:

Ellos sin duda alguna reflejan sus mentiras mediante constantes tartamudeos, problemas para pronunciar, decir las palabras e incluso en los timbres de voz. No pueden manejar un buen ritmo de conversación con la otra persona cuando se sienten entre la espada y la pared.

Otra señal muy sutil es que pueden llevar sus manos al pecho mientras van justificándose. Esto claramente es porque algo anda mal.

Géminis y sus movimientos exagerados:

Este signo de forma normal es muy expresivo y cuando se trata de mentir también lo son. Ellos se caracterizan por su gran elocuencia y sus mentiras se pueden ver a través de movimientos exagerados de hombres y manos.

Este es el momento en donde los géminis pueden aparecer con manías en el cuerpo. Por ejemplo; mirarse las manos, los dedos mientras van formulando en su cabeza un nuevo argumento.

Cáncer y su facilidad para las excusas:

Para excusas, definitivamente está cáncer, un experto en crear historias e inventar justificaciones hasta para lo injustificable. Sin embargo, cuando intentan desviar la conversación con sus cuentos se pueden trabar. No son perfectos y es ahí cuando un pequeño error puede acabar con sus mentiras.

Incluso pueden empezar a decir cosas que no tienen nada que ver con el tema o respondiendo cosas que no le han preguntado. En pocas palabras su truco es esquivar el tema y llevarlo todo a temas sensibles. Gracias a que es muy intuitivo sabe reconocer cuando hablar o callar para no confundirse al hablar.

Leo y sus repentinos regalos:

Este signo prefiere tapar sus mentiras con pequeños detalles hacia la otra persona. Además, en caso de verse descubierto, no querrá aceptar que hizo mal. Pues, al contrario, lo tomará como algo suave que tuvo que pasar y ya.

Virgo y su silencio de arrepentimiento:

Como este signo detesta las mentiras se siente muy mal cuando lo hacen. Su conciencia les provoca que se queden callados. No tienen ni la más mínima idea de cómo defender sus mentiras por lo que se quedan en silencio por un buen tiempo.

Libra y su inevitable diplomacia:

Otro signo que encuentra excusa para todo, y además de ello, lo respalda con la idea que fue algo que tuvo que hacer porque era lo mejor. Simplemente no lo ve como algo para alarmarse.

Como utilizan mucha racionalización para responder los temas de conversación cuando llega el momento de ahondar más allá, pueden empezar a enredarse o cambiar las versiones que dijeron en un inicio. Ahí es cuando empiezan a tener problemas, pues puede empezar a decir cosas muy contradictorias.

Escorpio y su técnica de desviación:

Tiene una buena técnica para desviar su culpa a otro lado. En otras palabras; ellos justifican lo que hicieron con lo que otros también hicieron. No aceptarán su culpa, por el contrario, pueden llegar a hacer sentir culpable a la otra persona que lo está increpando ¿increíble no?

Sagitario y su naturalidad:

Como es sumamente directo no suelen darse cuenta de la diferencia o tener cuidado entre una verdad y mentira. Sin embargo, a pesar su personalidad, pueden mentir con mucha naturalidad que podría ser complicado descubrirlos o atraparlos.

La única forma de poder reconocer sus mentiras es mediante el cambio de temas. Pues, de una forma muy natural te pueden llevar a hablar sobre otras cosas sin que te des cuenta.

Capricornio y su mente

Este signo no suele mentir, sin embargo, cuando lo hacen justifican que tuvieron que hacerlo para conseguir los resultados que querían. Aquí va muy bien la frase; "el fin justifica los medios".

Tendrán muchas justificaciones y explicaciones, y en un momento no coincidirán. Muchas palabras e historias lo confundirán.

Acuario y su profunda imaginación:

Altamente creativo y puede creando una historia y otra, de tal forma que, sorprenderá a la otra persona. Ellos atrapan con sus palabras, su mente es su principal arma.

Piscis y su agradable empatía:

Ya que, gozan de una adorada empatía logran confundir mucho a las personas. Quizá nadie se de cuenta que estaba mintiendo. En algunas veces, pueden salir con mucha facilidad de la zona de acusación para pasar al lado opuesto.

