 ¿Cómo comienzan la semana los signos del zodiaco?

Aries (21 marzo-20 abril)

Esta semana harás un esfuerzo por alguien que significa mucho para ti. Sabes que hay una persona que últimamente no te ha fallado, así que es momento de agradecérselo y de demostrarle que a ti va a tenerte para siempre. Es momento de recargar energía y reorganizar tu rutina de vida.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Estás entrando en una monotonía que además te genera mucha incertidumbre, tu paz y tu estabilidad desaparece a ratos. Llevas semanas diciendo que le vas a echar muchas ganas para crecer, pero al final, terminas posponiendo todo. Tómate un tiempo para reflexionar si quieres seguir así o si es momento de ponerle punto final Tauro.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Tus dudas siempre hacen que todo se venga abajo. Debes buscar la manera de resolver cada una de ellas. Esta semana debes darle espacio a tu mente, darle cabida a tus ideas para lograr hacer un cambio en tu vida EFECTIVO. Podemos ver que se acerca a tu vida una mudanza o con un cambio de ambiente. Debes de buscar una manera diferente para sacar el estrés. Géminis: Hay veces que los inicios son la clave del éxito.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Es momento de que tus mensajes sean claros, Cáncer. Deja las indirectas para otro día y habla con sinceridad. Muchas personas te piden que expreses tus pensamientos y también tus sentimientos de una manera honesta y sin hipocresia. Últimamente te sientes bastante creativo y son precisamente esas ideas las que muy pronto podrían salir a la luz. ¡Decídete y hazlo! Ya es momento.

Leo (23 julio-22 agosto)

Tu cabeza no para de buscar soluciones prácticas para estar en santa paz y justo ahí está tu problema, Leo. No descansas ni un solo minuto y encima de todo, eres demasiado difícil para decidirte. Este día, oblígate a poner los pies en la tierra y a pedir consejos a las personas más cercanas a ti.

Virgo (23 agosto-22 septiembre)

El Virgo que no sabe guardar silencio está de vuelta. Tienes que hablar, porque ahora tienes todas las pruebas en las manos, porque sabes que si callas va a ser cuando vengan los problemas. Estos problemas se resuelven hablando y ahora mismo que te hace falta es dejarte llevar un poco y quedarte allí donde eres feliz sin importante lo que te digan los demás.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Últimamente hasta el amor te aburre, porque te diste cuenta de que al final, todo el mundo es igual y estás teniendo sueños muy raros, pero quizá ayuden a que tu perspectiva cambie. La Luna te ayudará a ver cosas que quizás no te gusten mucho, pero son necesarias para entender que la gente nunca va a cambiar y quien tiene que cambiar eres tú.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Tienes muchos frentes que atender, muchas personas esperando una explicación por tu parte. Y a ti las ocupaciones te ponen nervioso. Trata de relajarte, sólo así podrás priorizar correctamente las soluciones y los astros te aconsejan que acalles tu mente por un momento y que soluciones las cosas de manera creativa. Recuerda: Eres libre de elegir.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Te sientes quemado con tu situación actual y la verdad es que lo estás pagando con gente que no lo merece, Sagitario. Abre bien los ojos e identifica bien el problema para que lo resuelvas de la mejor manera.Te darás cuenta de que hay algo que comienza a dar sus frutos. Entenderás que a veces es mejor estar solo, que mal acompañado.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Por fin te darás cuenta de que has estado estresado por cosas que no merecían la pena, porque al final no lo puedes controlar tú. Usa tu cabeza y no tengas miedo a actuar. Siendo como tú eres, hay pocas probabilidades de que las cosas te salgan mal. Los astros no te dejaron canción para empezar la semana, porque tú tienes que encontrar cuál es tu vibración del día.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Eres consciente de que quizás no estés en tu mejor momento en muchos aspectos, pero no vas a perder el tiempo llorando por todas las esquinas. Volverás a la carga a darle la vuelta a muchos asuntos. Este día comenzarás a sentir una especial conexión con alguien.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Los altibajos emocionales han vuelto a tu vida. Esta semana puedes empezar por asumir nuevas responsabilidades que te alejen de todos esos hábitos que eran tan tóxicos para ti. La Luna Nueva te impulsará para tomar nuevas costumbres, muchos más sanas, tanto para tu cuerpo, como para tu mente. Piscis: Tú vales mucho, valórate y esfuérzate en sentirte empoderado.

